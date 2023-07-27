Українці можуть допомагати силам ППО збивати повітряні цілі Росії. Потрібен тільки телефон (фото)

В Україні розробили застосунок, який допомагає протиповітряній обороні виявляти та збивати ворожі цілі в небі. "Фішкою" застосунку є те, що користуватися ним будуть цивільні громадяни.

Більше про незвичайний застосунок - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як українці допомагають нашим силам ППО

Ввечері 26 липня Росія здійснила масований ракетний удар по містах України. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що ППО знищила 36 повітряних цілей.

Як виявилося, цивільні українці також доклали до цього зусилля.

Керівник групи одеських розробників "Технарі" Геннадій Сульдін розповів, що 530 українців вказували траєкторію ракет у мобільному застосунку "єППО".

"530 громадян подбали про безпеку інших українців і, побачивши чи почувши крилату ракету, натиснули в додатку "єППО" велику червону кнопку. За 2-4 секунди ці сповіщення обробляв штучний інтелект "єППО" та видавав на мапу програми червоні точки - координати виявлених українцями низьколітаючих ракет", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як працює незвичайний застосунок

Якщо українець бачить у небі ворожу ракету, безпілотник, літак тощо, потрібно зайти в застосунок, обрати категорію повітряної цілі, навести смартфон у бік чи напрямок літального об'єкта та натиснути велику червону кнопку.

Ось ця велика червона кнопка (скриншот: Styler)

"Ще наш AI (штучний інтелект - ред.) будував траси ракет з обчисленням найбільш ймовірних напрямків руху та найбільш ймовірних швидкостей цілей. А також прогнозував де буде ракета", - пише Сульдін.

Ці дані можуть отримувати українські повітряні сили та ефективніше виявляти ворожі цілі за попереднього доповнення своєю інформацією.

Авторизація в "єППО" відбувається через "Дію". Перед початком використання вам запропонують тест, який можна проходити декілька разів.

Інструкція з користування застосунком висвічується на початку (скриншот: Styler)

Розробники наголошують, що це не іграшка, тому ваші дії повинні бути впевненими, врівноваженими та швидкими.

Важливо! Застосунок "єППО" схвалено Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.