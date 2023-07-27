Украинцы могут помогать силам ПВО сбивать воздушные цели России. Нужен только телефон (фото)

В Украине разработали приложение, которое помогает противовоздушной обороне выявлять и сбивать вражеские цели в небе. "Фишкой" приложения является то, что пользоваться им будут именно гражданские.

Больше о необычном приложении - читайте ниже в материале Styler.

Как украинцы помогают нашим силам ПВО

Вечером 26 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что ПВО уничтожила 36 воздушных целей.

Как оказалось, гражданские украинцы также приложили к этому усилия.

Руководитель группы одесских разработчиков "Технари" Геннадий Сульдин рассказал, что 530 украинцев указывали траекторию ракет в мобильном приложении "єППО".

"530 граждан позаботились о безопасности других украинцев и, увидев или услышав крылатую ракету, нажали в приложении "єППО" большую красную кнопку. За 2-4 секунды эти уведомления обрабатывал искусственный интеллект "єППО" и выдавал на карту программы красные точки - координаты обнаруженных украинцами низколетающих ракет", - написал он на своей странице в Facebook.

Как работает необычное приложение

Если украинец видит в небе вражескую ракету, беспилотник, самолет и т. д., нужно зайти в приложение, выбрать категорию воздушной цели, навести смартфон в сторону или направление летательного объекта и нажать большую красную кнопку.

Вот эта большая красная кнопка (скриншот: Styler)

"Еще наш AI (искусственный интеллект - ред.) строил трассы ракет с вычислением наиболее вероятных направлений движения и наиболее вероятных скоростей целей. А также прогнозировал, где будет ракета", - пишет Сульдин.

Эти данные могут получать украинские воздушные силы и более эффективно выявлять вражеские цели при предварительном дополнении своей информацией.

Авторизация в "єППО" происходит через "Дія". Перед началом использования вам будет предложен тест, который можно проходить несколько раз.

Инструкция по использованию приложения высвечивается в начале (скриншот: Styler)

Разработчики отмечают, что это не игрушка, поэтому ваши действия должны быть уверенными, уравновешенными и быстрыми.

Важно! Приложение "єППО" одобрено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.