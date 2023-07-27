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Украинцы могут помогать силам ПВО сбивать воздушные цели России. Нужен только телефон (фото)

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Украина, Четверг 27 июля 2023 11:12
Украинцы могут помогать силам ПВО сбивать воздушные цели России. Нужен только телефон (фото) Как помочь силам ПВО (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине разработали приложение, которое помогает противовоздушной обороне выявлять и сбивать вражеские цели в небе. "Фишкой" приложения является то, что пользоваться им будут именно гражданские.

Больше о необычном приложении - читайте ниже в материале Styler.

Как украинцы помогают нашим силам ПВО

Вечером 26 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что ПВО уничтожила 36 воздушных целей.

Как оказалось, гражданские украинцы также приложили к этому усилия.

Руководитель группы одесских разработчиков "Технари" Геннадий Сульдин рассказал, что 530 украинцев указывали траекторию ракет в мобильном приложении "єППО".

"530 граждан позаботились о безопасности других украинцев и, увидев или услышав крылатую ракету, нажали в приложении "єППО" большую красную кнопку. За 2-4 секунды эти уведомления обрабатывал искусственный интеллект "єППО" и выдавал на карту программы красные точки - координаты обнаруженных украинцами низколетающих ракет", - написал он на своей странице в Facebook.

Как работает необычное приложение

Если украинец видит в небе вражескую ракету, беспилотник, самолет и т. д., нужно зайти в приложение, выбрать категорию воздушной цели, навести смартфон в сторону или направление летательного объекта и нажать большую красную кнопку.

Украинцы могут помогать силам ПВО сбивать воздушные цели России. Нужен только телефон (фото)

Вот эта большая красная кнопка (скриншот: Styler)

"Еще наш AI (искусственный интеллект - ред.) строил трассы ракет с вычислением наиболее вероятных направлений движения и наиболее вероятных скоростей целей. А также прогнозировал, где будет ракета", - пишет Сульдин.

Эти данные могут получать украинские воздушные силы и более эффективно выявлять вражеские цели при предварительном дополнении своей информацией.

Авторизация в "єППО" происходит через "Дія". Перед началом использования вам будет предложен тест, который можно проходить несколько раз.

Украинцы могут помогать силам ПВО сбивать воздушные цели России. Нужен только телефон (фото)

Инструкция по использованию приложения высвечивается в начале (скриншот: Styler)

Разработчики отмечают, что это не игрушка, поэтому ваши действия должны быть уверенными, уравновешенными и быстрыми.

Важно! Приложение "єППО" одобрено Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Мы также подробно рассказывали о других приложениях украинских разработчиков.

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