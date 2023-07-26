Над Хмельницькою областю збили "Кинжали": в ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки

Війська РФ під час вечірньої масованої повітряної атаки по Україні завдали удару по Хмельницькій області 4 ракетами Х-47 "Кинжал". Внаслідок збиття силами ПВА ЗСУ ворожих цілей уламки впали у кількох населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву в Telegram першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Тюріна.

Чиновник зазначив, що область у середу, 26 липня, знову опинилася під масованим ударом супротивника.

"За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинжал" у напрямку Хмельницької області", - розповів він.

Представник ОВА подякував ППО ЗСУ, яка відбила повітряну атаку.

Він також розповів, що внаслідок збиття ворожих ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району.

"Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто", - поінформував чиновник.

В ОДА додали, що наразі інформації щодо постраждалих немає.

Ракетна атака 26 липня

Сьогодні, 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з пуском крилатих ракет росіян, які здійснили за допомогою авіації з району Каспійського моря.

Пізніше також стало відомо і про спробу атаки гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які ворог запустив з винищувачів МіГ-31К.

Після цього у мережі з'явилися повідомлення про вибухи на Хмельниччині. В ОВА підтвердили тільки роботу систем протиповітряної оборони в регіоні.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю атаки російських окупантів став район Старокостянтинівки Хмельницької області.

Як розповів пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук, ППО знищила 36 повітряних цілей: 3 крилатих ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.