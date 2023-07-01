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Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

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Україна, Субота 01 липня 2023 11:31
Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій Які українські застосунки варто встановити (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

На своїх смартфонах ви користуєтеся багатьма різними застосунками для листувань, відстеження стану здоров'я, обліку фінансів, читання книг чи новин тощо. Також багато з таких програм створили українці.

Які українські мобільні застосунки варто встановити - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Better Me"

Це застосунок із цілим комплексом для занять спортом і підтримки здорового способу життя. У базі є велика кількість різноманітних програм: схуднення, йога, здоровий сон, медитації, спортивна ходьба, окремі розділи для чоловіків, здорове меню тощо.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Програми тренувань, представлені в застосунку (скриншот: Styler)

Застосунок є досить орієнтованим на користувачів, адже добирає вправи та програми залежно від вашого зросту, ваги, бажаної форми та інших необхідних параметрів.

"BetterMe" є безкоштовним, але є також і платна версія. Завантажити можна і для Android, і для iOS.

"Сортуй"

У питанні правильного сортування сміття вам допоможе український застосунок "Сортуй". Він вміє визначати типи сміття, розповідає, як підготувати відходи до переробки, та знаходить найближчу станцію сортування на інтерактивній карті.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Інтерактивна мапа в застосунку (скриншот: Styler)

Застосунком можуть користуватись мешканці Києва, Харкова, Львова, Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Одеси, Вінниці та Чернігова, а завантажити можна як в App Store, так і Google Play.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Застосунок допомагає визначити тип сміття та куди його викидати (скриншот: Styler)

До того ж він повністю безкоштовний.

"Costless"

Любителям акцій і вигідних покупок цей застосунок точно стане в пригоді. За допомогою нього ви можете переглядати акційні пропозиції великих торгових мереж, замовляти товари та робити список покупок.

Крім того, для своїх користувачів розробники також створили власну програму лояльності.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Перелік українських магазинів у базі досить широкий (скриншот: Styler)

"АБУК"

З назви стає зрозуміло, що це книгарня в телефоні, але книжки в ній ви можете не читати, а слухати. Аудіоплеєр є надійно захищеним, тому викрасти записи чи ваші дані зловмисники не зможуть.

Сам застосунок налічує понад 100 книг, які ви можете придбати. У каталозі є різні жанри, а ціна за книгу варіюється від 55 до 135 гривень.

Застосунок доступний як для iOS, так і для Android.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Усі книги в застосунку є платними (скриншот: Styler)

"Tomato"

Це досить корисний застосунок для тих, хто часто подорожує новими містами України. У ньому ви можете знайти великий перелік закладів харчування відповідно до місця свого знаходження.

Крім того, застосунок показує акції ресторанів і цікаві пропозиції. Тому з ним ви ніколи не залишитеся голодними!

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

У програмі зібрані найближчі до вас заклади з їхніми акціями та пропозиціями (скриншот: Styler)

"Quitzilla"

Це мотиваційний застосунок, який допоможе вам позбутися шкідливих звичок. Вам потрібно лише завантажити його та обрати звичку, над якою ви будете працювати. Якщо в переліку вашої немає, можна додати свою.

У програмі є таймер, який показує, скільки ви утримувалися, та мотиваційні вислови, які спонукають вас проявляти силу волі.

Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологійМобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

Застосунок допоможе забути про свої шкідливі звички (скриншот: Styler)

До речі, раніше ми писали про нову функцію для батьків у TikTok.

А ще розповідали про нововведення від Instagram, яке обмежить надсилання інтимних фото.

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