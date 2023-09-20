На що необхідно звертати увагу при купівлі живої риби, щоб не отруїтися

Риба є улюбленим продуктом багатьох людей. Включати рибу до раціону потрібно щонайменше раз на тиждень, адже вона необхідна для повноцінного функціонування організму. Однак, варто знати, яку рибу краще не купувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.

На що звернути увагу

Важливо, що кожна партія живої риби має надходити у точки продажу з супровідними документами. Законними місцями для торгівлі живою рибою є:

магазини, супермаркети, де за безпечність харчових продуктів відповідає адміністрація закладу

ринок або торгівельний майданчик, де є державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи яка здійснює обов’язковий контроль за якістю та безпечністю продукції

ярмарки, дозволи на проведення яких надають органи місцевого самоврядування та мають забезпечувати дотримання вимог законів України

Продаючи живу рибу, продавці повинні бути забезпечені повним комплектом санітарного одягу. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка з відміткою про проходження медичного огляду не рідше одного разу на рік.

Працівники, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

Термін зберігання і реалізації риби при температурі води +11-+15°C можуть досягати:

в осінньо-зимовий період - 48 годин

у весняно-літній період - 24 години

Ознаки зіпсованої риби

Необхідно запам'ятати, що не підлягає продажу жива та охолоджена риба з ознаками паразитологічних захворювань, з каламутним слизом, кислуватим запахом, тьмяною лускою, каламутними запалими очима.

У свіжої риби зябра мають яскраво-червоний або рожевий колір. Якщо зябра мають бурий або темно-сірий колір, і покриті каламутним слизом з неприємним запахом - товар несвіжий.

До того ж запах свіжої риби специфічний, але відрази не викликає. У ньому не повинно бути ноток тухлості і бруду. В процесі розкладання тканин риба виділяє аміак, який надає їй різкий неприємний запах.

Луска свіжої риби повинна щільно прилягати до тіла і не мати серйозних пошкоджень. Невеликі потертості можуть бути через транспортування.