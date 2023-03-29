Українським водіям готують нові правила, які спростять життя: про що йдеться

Що йдеться у документі

Статтю 35 закону "Про дорожній рух" пропонують доповнити новою частиною, згідно з якою:

"Транспортні засоби, придатність до експлуатації яких підтверджена документами відповідно до міжнародних договорів України (сертифікатом придатності транспортного засобу до експлуатації, міжнародним сертифікатом технічного огляду, що узгоджені з вимогами Європейського Союзу), - визнаються такими, що відповідають вимогам щодо проведення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації, а інформація про результати перевірки придатності до експлуатації таких транспортних засобів заноситься до Єдиного державного реєстру уповноваженим відповідно до міжнародного договору органом".

Навіщо це потрібно

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, наразі українські перевізники, які здійснюють також і міжнародні перевезення (зокрема, автобусні рейси, маршрутні перевезення), мають проходити обов'язковий техконтроль МС та техогляд, проте види контролю дублюють один одного, та перевізники змушені платити додатково за проходження кожного виду контролю.

Крім того, за прострочення обов'язкового техконтролю перевізники несуть адміністративну відповідальність, навіть якщо вони мають документи, що підтверджують проходження перевірки відповідно до міжнародних договорів України (ЄКМТ чи МСТО).

Так, проект спрямований на прирівняння документів, що підтверджують проходження техогляду відповідно до міжнародних договорів України (ЄКМТ чи МСТО) до протоколу перевірки техстану ТС, що підтверджує проходження обов'язкового технічного контролю машини.

"Це знизить фінансовий тиск на бізнес, оскільки скасує необхідність проходження перевізниками кількох однакових видів технічного контролю транспортним засобом", - зазначено в документі.

Крім того, таке прирівняння сертифікатів "прискорить євроінтеграційні процеси у транспортній сфері України".