Техосмотр в Украине: кого обяжут проходить проверки и какие будут штрафы

Техосмотр в Украине (коллаж РБК-Украина)

Механизмы и нормы применения обязательного техосмотра в Украине для частного транспорта, а также возможность наложения штрафов прописаны в законопроекте, который будет публично обсуждаться до 31 декабря.

Документ представлен на сайте Мининфраструктуры, и каждый желающий может внести свои предложения до Нового года.

Для участия в обсуждении и внесения собственных инициатив нужно авторизоваться через аккаунт в соцсети Facebook.

Что предлагают при возвращении техосмотра

Нынешняя редакция законопроекта предусматривает внесение изменений в закон Украины об автомобильном транспорте. Согласно им предлагается разрешить останавливать авто, проводить их проверку и запрещать эксплуатацию ТС не только полиции, но также должностным лицам центрального органа исполнительной власти.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в закон о дорожном движении, что обяжет водителей выполнять распоряжения должностных лиц центрального органа исполнительной власти и предоставлять ТС по их требованию.

Кто и когда должен проходить техосмотр

Владельцы частных легковушек, мотоциклов и тракторов должны будут проходить техосмотр 1 раз в 2 года,

владельцы коммерческого транспорта - 1 раз в год,

владельцы автобусов и транспорта, на котором перевозится опасный груз - 1 раз в полгода,

владельцы мотоциклов возрастом не старше 2 лет, новых легковых авто и тракторов до 4 лет проходить ТО не обязаны,

освобождаются от ТО также евробляхи, авто-антиквариат, спортивный транспорт для участия в соревнованиях, ТС с конструкционной скоростью не более 25 км/час, ТС с объемом двигателя до 50 см куб.

Обязательный техосмотр, независимо от даты его последнего проведения, также должен осуществляться в случае:

перерегистрации ТС при смене собственника,

при переоборудовании ТС,

при ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения ТС;

при несоответствиях, угрожающих безопасности движения, которые были выявлены во время придорожной проверки и стали причиной запрета или ограничения движения такого ТС.

Какие хотят ввести штрафы

В законопроекте говорится о том, что за управление транспортным средством без действующего техосмотра предусматривается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть 1700 гривен.

Ранее в МВД заявили, что техосмотр в Украине не пройдут 3 млн авто, а также рассказали, что ждет водителей.

Также мы писали о том, чем обязательный техосмотр будет отличаться от прежнего, который применялся в Украине до 2011 года.