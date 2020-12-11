Техосмотр в Украине: кого обяжут проходить проверки и какие будут штрафы

Механизмы и нормы применения обязательного техосмотра в Украине для частного транспорта, а также возможность наложения штрафов прописаны в законопроекте, который будет публично обсуждаться до 31 декабря.
Документ представлен на сайте Мининфраструктуры, и каждый желающий может внести свои предложения до Нового года.
Для участия в обсуждении и внесения собственных инициатив нужно авторизоваться через аккаунт в соцсети Facebook.
Нынешняя редакция законопроекта предусматривает внесение изменений в закон Украины об автомобильном транспорте. Согласно им предлагается разрешить останавливать авто, проводить их проверку и запрещать эксплуатацию ТС не только полиции, но также должностным лицам центрального органа исполнительной власти.
Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в закон о дорожном движении, что обяжет водителей выполнять распоряжения должностных лиц центрального органа исполнительной власти и предоставлять ТС по их требованию.
Обязательный техосмотр, независимо от даты его последнего проведения, также должен осуществляться в случае:
В законопроекте говорится о том, что за управление транспортным средством без действующего техосмотра предусматривается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть 1700 гривен.
Ранее в МВД заявили, что техосмотр в Украине не пройдут 3 млн авто, а также рассказали, что ждет водителей.
Также мы писали о том, чем обязательный техосмотр будет отличаться от прежнего, который применялся в Украине до 2011 года.
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