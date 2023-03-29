Украинским водителям готовят новые правила, которые упростят жизнь: о чем идет речь

Что говорится в документе

Статью 35 закона "О дорожном движении" предлагают дополнить новой частью, согласно которой:

"Транспортные средства, пригодность к эксплуатации которых подтверждена

документами в соответствии с международными договорами Украины (сертификатом пригодности транспортного средства к эксплуатации, международным сертификатом технического осмотра, который согласован с требованиями Европейского Союза), - признаются отвечающими требованиям по проведению обязательной проверки пригодности транспортных средств к эксплуатации, а информация о результатах проверки пригодности к эксплуатации таких транспортных заносится в Единый государственный реестр уполномоченным в соответствии с международным договором органом".

Зачем это нужно

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время украинские перевозчики, осуществляющие также и международные перевозки (в частности, автобусные рейсы, маршрутные перевозки), должны проходить обязательный техконтроль ТС и техосмотр, однако виды контроля дублируют друг друга, и перевозчики вынуждены платить дополнительно за прохождение каждого вида контроля.

Кроме того, за просрочку обязательного техконтроля перевозчики несут административную ответственность, даже если у них есть документы, что подтверждают прохождение проверки в соответствии с международными договорами Украины (ЕКМТ или МСТО).

Так, проект направлен на приравнивание документов, подтверждающих прохождение техосмотра в соответствии с международными договорами Украины (ЕКМТ или МСТО) к протоколу проверки техсостояния ТС, подтверждающего прохождение обязательного технического контроля машины.

"Это снизит финансовое давление на бизнес, поскольку отменит необходимость прохождения перевозчиками нескольких одинаковых видов технического контроля транспортного средства", - указано в документе.

Кроме того, такое приравнивание сертификатов "ускорит евроинтеграционные процессы в транспортной сфере Украины".