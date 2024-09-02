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Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Понеділок 02 вересня 2024 11:40
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Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото Як українські зірки відправили дітей у школу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

1 вересня цього року припало на вихідний день - неділю. У деяких школах ще вчора відбулася урочиста лінійка, в інших же навчальних закладах українські школяри повернулися за парти лише сьогодні.

Знаменитості провели своїх спадкоємців до школи і поділилася з фоловерами святковими знімками.

Який вигляд мають діти Монатіка, Анатоліча, Єфросиніної та інших зірок - дивіться у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ксенія Мішина

"Перше вересня завжди повертає мене в дитинство, коли все було простішим і, здається, зрозумілішим. Пам’ятаєте, як ми гризли крейду на перервах, ходили в чорно-білій формі та вважали своїм героєм класного керівника, у якого було 40 учнів?

Сьогодні все поступово змінюється: тепер на перервах нове покоління займається робототехнікою, обирає одяг за настроєм і має індивідуальний підхід від тьютора та психолога. І це далеко не всі плюшки", - написала зірка українських серіалів і показалася із синому на Першому дзвонику.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Монатік

"Всіх вітаю з початком нового навчального року! Бажаю всім терпіння та спокою!", - написав співак.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Монатік та його дружина відвели дітей до школи (фото: instagram.com/monatik_official)

Маша Єфросиніна

"Твій перший урок ми закріпили сьогодні вночі під вибухи. Синочку - завжди із призерством ставитися до країни, яка змушує тебе щоночі плакати! А тепер у четвертий клас", - звернулася ведуча до 9-річного Сашка.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Скріншот

Анатолій Анатоліч

"Дякую силам оборони за можливість нашим дітям відвідувати школу. З розумінням реалій, але з оптимізмом і вірою в майбутнє. Цінність просто бути в своїй школі зараз неймовірна. Навчатися, працювати, захищати, жити", - зазначив шоумен і показався з родиною на урочистій лінійці.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фотоУкраїнські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фотоУкраїнські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Анатолій Анатоліч з родиною (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Оля Полякова

"Рідна школа! Щастя повернулося", - підписала співачка світлину з 12-річною донькою Алісою.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Скріншот

Євген Кошовий

Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія також поділилася з фоловерами рідкісним фото одразу з двома доньками.

Старша донька гумориста перейшла вже до випускного 11 класу, а молодша - до четвертого.

Українські зірки відвели своїх дітей до школи: ніжні святкові фото

Скріншот

Раніше ми розповідали про 5 українських зірок, які погано вчилися у школі.

Також Марічка Падалко показала фото з дорослим сином.

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