Украинские звезды отвели своих детей в школу: нежные праздничные фото

Знаменитости провели своих наследников в школу и поделилась с фолловерами праздничными снимками.

1 сентября этого года пришлось на выходной день - воскресенье. В некоторых школах еще вчера состоялась торжественная линейка, в других учебных заведениях украинские школьники вернулись за парты только сегодня.

Как выглядят дети Монатика, Анатолича, Ефросининой и других звезд - смотрите в материале РБК-Украина (проект Styler).

Ксения Мишина

"Первое сентября всегда возвращает меня в детство, когда все было проще и, кажется, понятнее. Помните, как мы грызли мел на переменах, ходили в черно-белой форме и считали своим героем классного руководителя, у которого было 40 учеников?

Сегодня все постепенно меняется: теперь на переменах новое поколение занимается робототехникой, выбирает одежду по настроению и имеет индивидуальный подход от тьютора и психолога. И это далеко не все плюшки", - написала звезда украинских сериалов и показалась с сыном на Первом звонке.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Монатик

"Всех поздравляю с началом нового учебного года! Желаю всем терпения и покоя!" - написал певец.

Монатик и его жена отвели детей в школу (фото: instagram.com/monatik_official)

Маша Ефросинина

"Твой первый урок мы закрепили сегодня ночью под взрывы. Сыночек - всегда с призерством относиться к стране, которая заставляет тебя каждую ночь плакать! А теперь в четвертый класс", - обратилась ведущая к 9-летнему Саше.

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Анатолий Анатолич

"Спасибо силам обороны за возможность нашим детям посещать школу. С пониманием реалий, но с оптимизмом и верой в будущее. Ценность просто быть в своей школе сейчас невероятная. Учиться, работать, защищать, жить", - отметил шоумен и показался с семьей на торжественной линейке.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Оля Полякова

"Родная школа! Счастье вернулось", - подписала певица фотографию с 12-летней дочерью Алисой.

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Евгений Кошевой

Жена звезды Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения также поделилась с фолловерами редким фото сразу с двумя дочерьми.

Старшая дочь юмориста перешла уже в выпускной 11 класс, а младшая - в четвертый.