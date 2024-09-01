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Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Неділя 01 вересня 2024 09:00
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Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі Ірина Білик і Настя Каменських (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні 1 вересня, і новий навчальний рік ось-ось почнеться. Мільйони школярів скоро почнуть старанно вивчати підручники і гризти граніт науки. А щоб хвилювання перед навчанням не затьмарювалося страхом перед поганими оцінками, нагадаємо, що деякі українські знаменитості теж не дуже добре навчалися у школі - і зараз зовсім про це не турбуються.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Настя Каменських

Настя Каменських вчилася добре до шостого класу, але потім почала підробляти оцінки в табелі. Найбільше вона не любила алгебру, зате іноземні мови їй дуже подобалися.

Вчитель не раз повідомляв батькові Насті про її труднощі з математикою, на що він з гумором відповідав, що купить доньці калькулятор. Ба більше, в одному зі своїх інтерв'ю співачка зізналася, що вже у 14 років почала пити горілку.

Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Катерина Павленко

Солістка гурту "Go-A" Катерина Павленко вчилася добре до п'ятого класу, але після того, як пішла до музичної школи, втратила інтерес до навчання. Якось вона зізналася, що сиділа на останній парті, отримувала трійки і тільки й робила, що рахувала хвилини до кінця уроків.

Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Катерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee​​​​​​​)

Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла своїм підписникам в Instagram, що у школі її більше захоплювали хлопчики, ніж навчання. Вона часто прогулювала заняття і нерідко влаштовувала собі додаткові вихідні.

У підлітковому віці Злата також пробувала курити. Їй складно давалися точні науки, зате літературу вона дуже любила.

Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich​​​​​​​)

Ірина Білик

У шкільні роки Ірина Білик часто списувала і шукала будь-які причини, щоб пропустити заняття. Вона організовувала творчі вечори, завдяки чому вчителі дозволяли їй пропускати деякі уроки. Зы слів виконавиці, вона не любила фізкультуру і точні науки.

Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna​​​​​​​)

Юрій Горбунов

Український ведучий Юрій Горбунов у молодших класах був відмінником, але пізніше захопився рок-музикою. У старших класах його більше займали рок-гурт і дівчата, ніж навчання.

Пропускали уроки та пили горілку: 5 українських зірок, які погано вчилися у школі

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше ми писали про 6 українських зірок, які були жертвами булінгу в школі.

Також розповідали про знаменитостей, які зважилися на камінг-аут.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Злати Огнєвіч, Світське життя, ТСН, КП.UA.

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