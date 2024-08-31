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"Посвята в студенти": Марічка Падалко показала фото з дорослим сином

Субота 31 серпня 2024 16:40
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"Посвята в студенти": Марічка Падалко показала фото з дорослим сином Марічка Падалко з сином (Фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Любов Блажко

Українська ведуча Марічка Падалко поділилася у мережі спільним кадром із сином Михайлом. Так, відомо, що 17-річний хлопець став студентом Києво-Могилянської академії.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає детальніше, що відомо про навчання її дитини.

Деталі

Хлопець вступив на спеціальність "автоматизація комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніка". Раніше Марічка розповідала, що до початку повномасштабного вторгнення її синові подобалися гуманітарні науки, але наразі це змінилося.

"Два роки тому ми були впевнені, що це буде якась гуманітарна спеціальність, бо Михайло був неодноразово призером Олімпіад з історії України. Його цікавила історія, політологія. Але останнім часом думка у родині змінилася", - висловлювалася Падалко про навчання Михайла.

"Ми разом вирішили, що йому потрібно зараз отримати якусь ґрунтовну базову освіту, базові навички, на які далі можна буде додавати навички відповідно до того, чого буде потребувати ринок праці й взагалі життя в Україні", - додавала вона.

На кадрі, який знаменитість опублікувала у блозі, вона постала посмішкою, як і Михайло.

"Посвята у студенти", - лаконічно підписала знімок Марічка, а також залишила геолокацію з відміткою Києво-Могилянської академії.

&quot;Посвята в студенти&quot;: Марічка Падалко показала фото з дорослим сином

Падалко показалася з сином Михайлом (Фото: instagram.com/marichkapadalko)

Крім того, мама та син, як можна помітити, прийшли на особливу урочисту подію у вишиванках. Ведуча обрала чорне вбрання, яке було декороване яскравими квітами в зоні плечей та на пишних рукавах.

Тоді як тепер уже студент з'явився у вишитій сорочці темно-зеленого кольору, яка мала гарний орнамент.

У минулому ведуча також ділилася, що її син хоче опанувати нові знання, аби потім бути корисним для власної держави, зокрема у сфері оборони.

&quot;Посвята в студенти&quot;: Марічка Падалко показала фото з дорослим синомМихайло уже став студентом (Фото: instagram.com/marichkapadalko)

Нагадаємо, у шлюбі з Єгором Соболєвим, який нині служить у ЗСУ, Марічка виховує також доньок Марію і Катерину. У соцмережах селебриті час від часу ділиться теплими сімейними знімками, інколи показує спільні фото за обранцем та розповідає новини щодо його військового життя.

&quot;Посвята в студенти&quot;: Марічка Падалко показала фото з дорослим сином&quot;Посвята в студенти&quot;: Марічка Падалко показала фото з дорослим синомУ шлюбі з чоловіком ведуча виховує трьох дітей (Фото: instagram.com/marichkapadalko)

Тим часом Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу".

А співачка ROXOLANA зізналася, як заробила перші гроші.

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Марічка Падалко Зірки шоу-бізнесу Діти Ведуча
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