Українські полярники показали величезний рів, який викопали у снігу: захоплюючі фото

Чому полярникам не пощастило

Полярникам трохи більше пощастило, ніж попередній експедиції, адже цьогоріч в районі "Вернадського" не було рекордних снігопадів: найбільша висота снігового покриву сягнула трохи більше 2 метрів (а торік – 3,5 м).

Однак попрацювати все одно довелося добряче, адже в деяких місцях висота заметів була майже 5 метрів. Довжина тунелю вийшла близько 40 м, а ширина - до 2 метрів.

На таку роботу команда витратила понад тиждень, і це при тому, що кожен щодня також розчищав сніг на закріпленій за ним ділянці біля станції.

Зокрема, до великого копання не був залучений тільки кухар, адже він мав іншу важливу місію - смачно та поживно годувати колег після снігової "гімнастики".

Які причали є на станції

Біля "Вернадського" є два причали. Перший називають "сліп". Біля нього зберігаються човни та встановлений потужний кран, яким, власне, човни піднімають на берег. Цю стоянку використовують більшість часу, доки дозволяє льодова ситуація, і прохід до неї підтримується завжди.

Пора другого причалу "джеті" приходить в літній сезон, коли на станції значно збільшується кількість морських виїздів. Він зручний тим, що захищений від хвиль, біля нього можна припаркувати човни різних типів і залишити на певний час, а не виймати щоразу з води.

Оскільки вже за кілька тижнів на "Вернадському" очікують прихід "Ноосфери", то дуже важливо було підготувати цей причал до роботи, щоб оперативно проводити розвантаження судна. З чим команда станції успішно впоралася

Українські полярники показали величезний рів у снігу (фото: facebook.com/AntarcticCenter)