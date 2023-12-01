"Від цього залежить майбутнє": які заборони діють для людей у світі пінгвінів і льодовиків

До Дня Антарктиди, який відзначають 1 грудня, розповіли, які розповіли, які правила діють для людей у світі пінгвінів та льодовиків. Також фахівці назвали основні заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Що відомо про Антарктиду

Полярники розповіли, що Антарктида - це найбільший неперетворений людиною осередок дикої природи.

Це зумовлено спершу складністю кліматичних умов (крижаний континент відкрили 1820 року), а потім і політичною домовленістю про не захоплення, а відтак і невикористання території.

Зокрема, період між початком освоєння Антарктики (тобто континенту, навколишніх островів та Південного океану) до встановлення чітких екологічних стандартів люди завдали величезної шкоди цьому регіону.

Йдеться насамперед про жорстоке винищення тварин - китів, тюленів та пінгвінів. Деякі популяції зазнали втрат настільки, що повністю не відновилися й досі.

Хоч обмеження на полювання на окремі види тварин почали діяти ще в 1970-х, а суворі заборони щодо втручання в дику природу Антарктики запровадили 1991 року відповідно до Мадридського протоколу.

Які обмеження діють

Фахівці зазначили, що в Антарктиці діють суворі обмеження, яких має дотримуватися кожен - і полярники, які тут працюють, і туристи.

В Антарктиді дозволений туризм. Однак, там заборонена військова діяльність, ядерні вибухи та захоплення радіоактивних матеріалів.

Важливо, що людина має якнайменше втручатися та впливати на тутешню там природу.

Полярники кажуть, що транспорті засоби не мають порушувати життя диких тварин у морі чи на суші.

Заборонено також годувати, торкатися чи брати в руки птахів (зокрема, пінгвінів) чи тюленів. До того ж не можна наближатися до тварин та фотографувати, якщо це впливатиме на їхню поведінку.

Окрім того, заборонено завозити на континент немісцеву флору та фауну, а саме спори та насіння рослин.

Категорично заборонено застосовувати вогнепальну зброю, вибухові речовини або допускати інші гучні звуки, що можуть налякати тварин.

На континенті дозволені такі дії:

можна завозити тваринні та рослинні продукти для їжі, але вони мають зберігатися під суворим контролем і належно утилізуватися

за наявності дозволу можна завозити кімнатні рослини, а також лабораторні рослини, тварини та мікроорганізми

збирати та вивозити зразки тварин, рослин можна виключно для наукових цілей та за наявності дозволу

"Встановлені в Антарктиді правила є взірцем поваги до природи. Ми маємо цінувати нашу планету й поважати усіх її мешканців. Від цього залежить і наше майбутнє", - йдеться у повідомленні.