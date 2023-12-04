RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские полярники показали огромный ров, выкопанный в снегу: захватывающие фото

Украинские полярники показали огромный ров в снегу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Полярники станции "Вернадский" уже традиционно ежегодно откапывают проход ко второму причалу "джети", который за зиму изрядно засыпает снегом. Уже традиционно вся экспедиция берется за лопаты и начинает прокладывать тоннель в несколько метров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Почему полярникам не повезло

Полярникам чуть больше повезло, чем предыдущей экспедиции, ведь в этом году в районе "Вернадского" не было рекордных снегопадов: наибольшая высота снежного покрова достигла чуть более 2 метров (а в прошлом году - 3,5 м).

Однако поработать все равно пришлось изрядно, ведь в некоторых местах высота сугробов была почти 5 метров. Длина тоннеля получилась около 40 м, а ширина - до 2 метров.

На такую работу команда потратила более недели, и это при том, что каждый день также расчищал снег на закрепленном за ним участке возле станции.

В частности, к большому копанию не был привлечен только повар, ведь у него была другая важная миссия - вкусно и питательно кормить коллег после снежной "гимнастики".

Какие причалы есть на станции

Возле "Вернадского" есть два причала. Первый называют "слип". Возле него хранятся лодки и установлен мощный кран, которым лодки поднимают на берег. Эту стоянку используют большинство времени, пока не позволяет ледовая ситуация, и проход к ней поддерживается всегда.

Пора второго причала "джети" приходит в летний сезон, когда на станции значительно увеличивается количество морских выездов. Он удобен тем, что защищен от волн, возле него можно припарковать лодки разных типов и оставить на время, а не вынимать каждый раз из воды.

Поскольку уже через несколько недель "Вернадского" ожидают приход "Ноосферы", то очень важно было подготовить этот причал к работе, чтобы оперативно проводить разгрузку судна. С чем команда станции успешно справилась

Украинские полярники показали огромный ров в снегу (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы сообщали, какие запреты действуют для людей в мире пингвинов и ледников.

Также полярники показывали "белые ночи" в Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
полярникиСтанция Вернадского