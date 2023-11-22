Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиді: неймовірні фото

На станції "Академік Вернадський" полярники показали "білі ночі" в Антарктиді. Фахівці кажуть, що світловий день там становить 19 годин 32 хв і його тривалість зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Коли буде найдовший день на станції

Полярники кажуть, що сонце на станції сьогодні зійшло о 03:18, а зайде о 22:50. Найдовший день на"Вернадському" буде 21 грудня. У Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він триватиме 22 години 24 хвилини і 42 секунди. А замість ночі протягом 1,5 години будуть просто сутінки.

"Оскільки наша станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня - періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, тут не спостерігається. Для порівняння: на Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні", - йдеться у повідомленні.

Тому полярникам вночі доводиться зашторювати вікна, а Новий рік зустрічати засвітла. Але після антарктичної зими сонце і яскраві денні пейзажі точно покращують настрій.

Також довгий світловий день додає роботи метеорологам, зокрема, коли небо безхмарне. Тоді спеціальним приладом - аерозольним сонячним фотометром Microtops вчені щогодини вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері.

Завдяки цьому дослідники з'ясовують, як змінюється кількість зважених частинок в атмосфері за день, тиждень та місяць. Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату.

На основі таких вимірювань потім створюються кліматичні моделі не лише для полярних регіонів, а й для всієї Землі.

Що таке "гаряча пора" влітку

За гарної погоди влітку також наступає "гаряча пора" для озонометриста. Коли небо чисте, то вимірювань озону треба робити дуже багато. Що аж науковці майже не виходять з озонового офісу, розташованого на горищі.

Озометрист проводить особливі вимірювання Умкер, які дають змогу побудувати вертикальний профіль розподілу озону в атмосфері.

"Тож сонячна погода і тривалі дні приносять полярникам не тільки радість, а й велику кількість роботи. Але вчені зізнаються, що вона теж завжди на радість", - додають полярники.

Українські полярники показали "білі ночі" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)