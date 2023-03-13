Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Церемонія вручення премії Оскар 2023 відбулася . Усі кращі актори, актриси і режисери отримали свої омріяні статуетки. Але не лише переможцями запам'яталося це грандіозне дійство. Адже на червоній доріжці Оскара розгорнувся справжній фестиваль стильних і модних нарядів світових зірок шоу-бізнесу.

Styler пропонує вам насолодитися красою селебретіз, які із задоволенням позували перед фотографами.

Кращі наряди червоної доріжки Оскара 2023

Перш за все варто відзначити образ популярної хіп-хоп співачки Tems, яка з’явилася на Оскарі у вишуканій сукні від українського бренду Lever Couture.

Зірка обрала для червоної доріжки білу сукню з об’ємним шлейфом та вставкою, яка огортає голову, ніби капюшон. А довершила свій образ босоніжками на підборах з блискітками, сережками, браслетом та перснями.

Tems (фото: Getty Images)

Додамо, що розкішні сукні від Лесі Верлінг'єрі сьогодні все частіше користуються популярністю серед світових знаменитостей, які прагнуть привернути до себе увагу гостей того чи іншого світського заходу.

Серед тих, хто обирає наряди української дизайнерки: Гвен Стефані, Дженніфер Лопес, Міла Йовович, Мішель Єо, Леді Гага та інші.

Tems у сукні від Lever Couture (фото: Getty Images)

Інші знаменитості також вражали вишуканістю і красою на червоній доріжці.

Леді Гага в Atelier Versace і Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Кара Делевінь в нарядах Elie Saab, Stuart Weitzman і Bulgari (фото: Getty Images)

Геллі Беррі в наряді від Tamara Ralph і Jimmy Choo (фото: Getty Images)

Єва Лонгорія в нарядах від Zuhair Murad (фото: Getty Images)

Брендан Фрейзер обрав для червоної доріжки костюм від Giorgio Armani (фото: Getty Images)

Аріана ДеБоз в Atelier Versace і DeBeers (фото: Getty Images)

Джессіка Честейн у кастомізованій сукні від Gucci (фото: Getty Images)

Вагітна Ріанна в сукні від Alaïa (фото: Getty Images)

Вишукана Мішель Єо в Dior Haute Couture (фото: Getty Images)

Дуейн "Скеля" Джонсон каже, що блискучий блідо-рожевий піджак-смокінг від Dolce & Gabbana йому підібрали його доньки (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман у кастомізованій сукні від Armani Privé (фото: Getty Images)

Флоренс П'ю в Valentino і Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Ана де Армас в Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Семюел Л. Джексон у костюмі від Armani Privé (фото: Getty Images)