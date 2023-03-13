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Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

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Понеділок 13 березня 2023 13:38
Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023 Кращі наряди зірок на червоній доріжці Оскара 2023 (фото: Getty Images / колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Церемонія вручення премії Оскар 2023 відбулася. Усі кращі актори, актриси і режисери отримали свої омріяні статуетки. Але не лише переможцями запам'яталося це грандіозне дійство. Адже на червоній доріжці Оскара розгорнувся справжній фестиваль стильних і модних нарядів світових зірок шоу-бізнесу.

Styler пропонує вам насолодитися красою селебретіз, які із задоволенням позували перед фотографами.

Кращі наряди червоної доріжки Оскара 2023

Перш за все варто відзначити образ популярної хіп-хоп співачки Tems, яка з’явилася на Оскарі у вишуканій сукні від українського бренду Lever Couture.

Зірка обрала для червоної доріжки білу сукню з об’ємним шлейфом та вставкою, яка огортає голову, ніби капюшон. А довершила свій образ босоніжками на підборах з блискітками, сережками, браслетом та перснями.

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Tems (фото: Getty Images)

Додамо, що розкішні сукні від Лесі Верлінг'єрі сьогодні все частіше користуються популярністю серед світових знаменитостей, які прагнуть привернути до себе увагу гостей того чи іншого світського заходу.

Серед тих, хто обирає наряди української дизайнерки: Гвен Стефані, Дженніфер Лопес, Міла Йовович, Мішель Єо, Леді Гага та інші.

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Tems у сукні від Lever Couture (фото: Getty Images)

Інші знаменитості також вражали вишуканістю і красою на червоній доріжці.

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Леді Гага в Atelier Versace і Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Кара Делевінь в нарядах Elie Saab, Stuart Weitzman і Bulgari (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Геллі Беррі в наряді від Tamara Ralph і Jimmy Choo (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Єва Лонгорія в нарядах від Zuhair Murad (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Брендан Фрейзер обрав для червоної доріжки костюм від Giorgio Armani (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Аріана ДеБоз в Atelier Versace і DeBeers (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Джессіка Честейн у кастомізованій сукні від Gucci (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Вагітна Ріанна в сукні від Alaïa (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Вишукана Мішель Єо в Dior Haute Couture (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Дуейн "Скеля" Джонсон каже, що блискучий блідо-рожевий піджак-смокінг від Dolce & Gabbana йому підібрали його доньки (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Ніколь Кідман у кастомізованій сукні від Armani Privé (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Флоренс П'ю в Valentino і Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Ана де Армас в Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Семюел Л. Джексон у костюмі від Armani Privé (фото: Getty Images)

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Українські наряди в одному ряду з Dior і Louis Vuitton. Кращі образи червоної доріжки Оскара 2023

Ленні Кравіц в Saint Laurent (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що найкращим фільмом цьогорічного Оскара було визнано картину "Все завжди та водночас".

Оскар за найкращу чоловічу роль вперше у своїй кар'єрі отримав Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".

А кращою актрисою стала Мішель Єо, яка вразила усіх своєю майстерною акторською грою у фільмі "Все завжди та водночас".

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