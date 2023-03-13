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Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 13:38
Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023 Лучшие наряды звезд на красной дорожке Оскара 2023 (фото: Getty Images / коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Церемония вручения премии Оскар 2023 года состоялась. Все лучшие актеры, актрисы и режиссеры получили свои вожделенные статуэтки. Но не только победителями запомнилось это грандиозное действо. На красной дорожке Оскара развернулся настоящий фестиваль стильных и модных нарядов мировых звезд шоу-бизнеса.

Styler предлагает вам насладиться красотой селебретиз, которые с удовольствием позировали перед фотографами.

Лучшие наряды красной дорожки Оскара 2023

Прежде всего, стоит отметить образ популярной хип-хоп певицы Tems, которая появилась на Оскаре в изысканном платье от украинского бренда Lever Couture.

Звезда выбрала для красной дорожки белый наряд с объемным шлейфом и обволакивающей головой вставкой, словно капюшон. А довершила свой образ босоножками на каблуке с блестками, серьгами, браслетом и перстнями.

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Tems (фото: Getty Images)

Добавим, что роскошные платья от Леси Верлингьери сегодня все чаще пользуются популярностью среди мировых знаменитостей, стремящихся привлечь внимание гостей того или иного светского мероприятия.

Среди тех, кто выбирает наряды украинского дизайнера: Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Мила Йовович, Мишель Ео, Леди Гага и другие.

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Tems в платье от Lever Couture (фото: Getty Images)

Другие знаменитости тоже поражали изысканностью и красотой на красной дорожке.

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Леди Гага в Atelier Versace и Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Кара Делевинь в нарядах Elie Saab, Stuart Weitzman и Bulgari (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Хэлли Берри в Tamara Ralph і Jimmy Choo (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Ева Лонгория в нарядах от Zuhair Murad (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Брендан Фрейзер выбрал для красной дорожки костюм Giorgio Armani (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Ариана ДеБоз в Atelier Versace и DeBeers (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Джессика Честейн в кастомизированном платье от Gucci (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Беременная Рианна в платье от Alaïa (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Изысканная Мишель Ео в Dior Haute Couture (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Дуэйн "Скала" Джонсон говорит, что блестящий бледно-розовый пиджак-смокинг от Dolce & Gabbana ему подобрали его дочери (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Николь Кидман в кастомизированном платье от Armani Privé (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Флоренс Пью в Valentino и Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Ана де Армас в Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Сэмюэл Л. Джексон в костюме от Armani Privé (фото: Getty Images)

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Ленни Кравиц в Saint Laurent (фото: Getty Images)

Напомним, что лучшим фильмом Оскара была признана картина "Все везде и сразу".

Оскар за лучшую мужскую роль впервые в своей карьере получил Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме "Кит".

А лучшей актрисой стала Мишель Ео, поразившая всех своей мастерской актерской игрой в фильме "Все везде и сразу".

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