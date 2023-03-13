Украинские наряды в одном ряду с Dior и Louis Vuitton. Лучшие образы красной дорожки Оскара 2023

Церемония вручения премии Оскар 2023 года состоялась . Все лучшие актеры, актрисы и режиссеры получили свои вожделенные статуэтки. Но не только победителями запомнилось это грандиозное действо. На красной дорожке Оскара развернулся настоящий фестиваль стильных и модных нарядов мировых звезд шоу-бизнеса.

Styler предлагает вам насладиться красотой селебретиз, которые с удовольствием позировали перед фотографами.

Лучшие наряды красной дорожки Оскара 2023

Прежде всего, стоит отметить образ популярной хип-хоп певицы Tems, которая появилась на Оскаре в изысканном платье от украинского бренда Lever Couture.

Звезда выбрала для красной дорожки белый наряд с объемным шлейфом и обволакивающей головой вставкой, словно капюшон. А довершила свой образ босоножками на каблуке с блестками, серьгами, браслетом и перстнями.

Tems (фото: Getty Images)

Добавим, что роскошные платья от Леси Верлингьери сегодня все чаще пользуются популярностью среди мировых знаменитостей, стремящихся привлечь внимание гостей того или иного светского мероприятия.

Среди тех, кто выбирает наряды украинского дизайнера: Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Мила Йовович, Мишель Ео, Леди Гага и другие.

Tems в платье от Lever Couture (фото: Getty Images)

Другие знаменитости тоже поражали изысканностью и красотой на красной дорожке.

Леди Гага в Atelier Versace и Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Кара Делевинь в нарядах Elie Saab, Stuart Weitzman и Bulgari (фото: Getty Images)

Хэлли Берри в Tamara Ralph і Jimmy Choo (фото: Getty Images)

Ева Лонгория в нарядах от Zuhair Murad (фото: Getty Images)

Брендан Фрейзер выбрал для красной дорожки костюм Giorgio Armani (фото: Getty Images)

Ариана ДеБоз в Atelier Versace и DeBeers (фото: Getty Images)

Джессика Честейн в кастомизированном платье от Gucci (фото: Getty Images)

Беременная Рианна в платье от Alaïa (фото: Getty Images)

Изысканная Мишель Ео в Dior Haute Couture (фото: Getty Images)

Дуэйн "Скала" Джонсон говорит, что блестящий бледно-розовый пиджак-смокинг от Dolce & Gabbana ему подобрали его дочери (фото: Getty Images)

Николь Кидман в кастомизированном платье от Armani Privé (фото: Getty Images)

Флоренс Пью в Valentino и Tiffany & Co. (фото: Getty Images)

Ана де Армас в Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Сэмюэл Л. Джексон в костюме от Armani Privé (фото: Getty Images)