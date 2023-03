Оголошено переможців премії Оскар 2023: список лауреатів

Найкращим фільмом стала картина "Все завжди та водночас".

Найкращими режисерами стали Ден Кван і Деніел Шайнерт, які працювали над фільмом "Все завжди та водночас".

Оскар 2023 за найкращу чоловічу роль вперше у своїй кар'єрі отримав Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".

А кращою актрисою стала Мішель Єо, яка вразила усіх своєю майстерною акторською грою у фільмі "Все завжди та водночас".

Оскар 2023 за найкращу жіночу роль другого плану здобула Джеймі Лі Кертіс, яка зіграла у "Все завжди та водночас".

Нагороду за кращу роль другого плану серед чоловіків отримав Джонатан Ке Кван з картини "Все завжди та водночас".

Кращою повнометражною анімаційною картиною минулого року визнано мультфільм "Піноккіо Гільєрмо дель Торо".

У номінації "Найкращий адаптований сценарій" нагорода дісталася картині "Говорять жінки", знятій на основі однойменного роману канадської письменниці Міріам Тейве.

Ну а кращим саундтреком минулого кіно-року стала пісня Naatu Naatu, яка прозвучала у фільмі "RRR".

