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Оскар 2023: стало відоме імʼя кращої актриси

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Понеділок 13 березня 2023 06:21
Оскар 2023: стало відоме імʼя кращої актриси Названо переможця премії Оскар 2023 у номінації "Краща жіноча роль" (кадр з фільму "Все завжди та водночас")
Автор: Дмитрий Войналович

Відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.

У номінації "Найкраща жіноча роль" перемогу отримала головна героїня фільму "Все завжди та водночас" Мішель Єо.

Також у списках претендентів на перемогу були:

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Ана де Армас ("Білявка")
  • Андреа Райзборо ("Заради Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цікаві факти про Оскар 2023

Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.

Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.

"На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.

90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.

Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.

Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку "Золотої малини" потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.

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