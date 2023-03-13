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Оскар 2023: названо кращий фільм року

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Понеділок 13 березня 2023 06:34
Оскар 2023: названо кращий фільм року Названо переможця премії Оскар у номінації "Кращий фільм" (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

У ніч на 13 березня відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.

У номінації "Кращий фільм" перемогу отримала американська науково-фантастична картина режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас".

Також у списках претендентів на перемогу були такі стрічки, як:

  • На Західному фронті без змін
  • Аватар: Шлях води
  • Банши Інішерина
  • Елвіс
  • Фабельмани
  • Тар
  • Найкращий стрілець: Маверік
  • Трикутник смутку
  • Говорять жінки

Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цікаві факти про Оскар 2023

Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.

Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.

"На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.

90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.

Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.

А тим часом подивіться, як цьогорічні номінанти відреагували на новину, що їх номінували на Оскар!

До слова, кіноакадемія так і не дозволила транслювати звернення Володимира Зеленського під час церемонії.

Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку "Золотої малини" потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.

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