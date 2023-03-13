Оскар 2023: названо імʼя кращого актора
Відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.
У номінації "Краща чоловіча роль" перемогу отримав талановитий актор Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".
Також у списках претендентів на перемогу були:
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
- Пол Мескаль ("Після сонця")
- Білл Наї ("Жити")
Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.
Цікаві факти про Оскар 2023
Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.
Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.
"На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.
90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.
Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.
Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку "Золотої малини" потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.