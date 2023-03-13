Оскар 2023: названо імʼя кращого актора

Відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.

У номінації "Краща чоловіча роль" перемогу отримав талановитий актор Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".

Також у списках претендентів на перемогу були:

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")

Пол Мескаль ("Після сонця")

Білл Наї ("Жити")

Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цікаві факти про Оскар 2023

Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.

Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.

"На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.

90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.

Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.