Українка відмовилася від титулу Міс Японія 2024: що трапилося
26-річна українка Кароліна Шиїно, яка нещодавно посіла перше місце на конкурсі Міс Японія 2024, відмовилася від свого титулу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Kyodo News.
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Після перемоги на конкурсі краси уродженку Тернополя почали почали активно обговорювати за її геть не азійську зовнішність і навіть хейтити за те, що вона одержала титул, хоча не народилася в Японії.
Однак сама Кароліна наполягала на тому, що відчуває себе японкою, адже виросла і була вихована у цій країні.
Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)
Утім відмовилася від корони вона зовсім не через це. Рішення Шиїно ухвалила після того, як журнал "Shukan Bunshun" оприлюднив матеріал, в якому йдеться про роман українки з одруженим лікарем-інфлюенсером.
Спочатку модель запевнила, що розірвала стосунки з чоловіком, коли дізналася про його сімейний статус.
Модельна агенція ж, на яку працює дівчина, стверджує протилежне: манекенниця продовжила бачитися з бойфрендом, навіть після того, як дізналася, що той має дружину.
Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)
Організатори конкурсу заявили, що українка добровільно відмовилася від перемоги, адже “глибоко замислилася щодо власної відповідальності у нещодавньому скандалі”.
Також вони зазначили, що титул Міс Японія буде залишатися вакантним, і лише через рік оберуть його наступну володарку.
Нагадаємо, Кароліна Шиїно народилася на Тернопільщині. У віці п’яти років мама забрала її до Японії, вдруге вийшовши заміж за громадянина цієї країни.
Нещодавно ми розповідали, що чоловік найкрасивішої українки зрадив їй з її подругою.
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