Чоловік найкрасивішої українки зрадив їй з її подругою: деталі скандалу

Волонтерка і співачка Ангеліна Усанова, яка представляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2023, привідкрила завісу свого особистого життя. Так, модель розповіла, як дізналася про зраду чоловіка з її подругою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю красуні Славі Дьоміну .

Ангеліна Усанова розповіла про зраду чоловіка

За словами 26-річної уродженки Києва, вони з колишнім почали зустрічатися у достатньо юному віці, тому "обидва наламали багато дров" у стосунках.

Коли вони вперше зустрілися, Ангеліні було 17 років, а її коханому - 22.

Усанова поділилася, що перед початком пандемії коронавірусу вона прилетіла до України по справах, а її чоловік перебував в їхньому спільному будинку за кордоном.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Однак потім аеропорти зачинилися і дівчина не змогла повернутися до обранця.

Вже через деякий час коханий зателефонував їй і повідомив, що тепер живе з її найкращою подругою Наталею.

"У них вже є діти, сім’я. [Дізналась про зраду] по телефону. Коли був ковід, закрили кордони. Мені дзвонять і кажуть: Наталя живе у нас в будинку. Ми з нею у стосунках. А я в цей час у Києві. Шок. Я не вірю. До останнього давала йому можливість зрозуміти, що він робить",- шокувала розповіддю Ангеліна.

"Я говорила: "Давай ти рік поживеш з нею, не будемо чіпати наш шлюб. Я прийму будь-яке твоє рішення. Сам спакував все (речі - ред.) в картонні коробки і мені відправив", - згадала Міс Всесвіт Україна.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Також Усанова додала, що після розриву бачилася з ексом лише двічи - коли підписували документи про розлучення і в магазині, де вони випадково зустрілись.

"[У магазині] він казав: я дуже радий тебе бачити. Намагався поговорити. Жінка йому в цю секунду телефонує. Вона ж йому не дозволяла навіть [спілкуватися], - розповіла громадська діячка.

"Він мені телефонував колись сказати, що у нього народилися діти. Я кажу: Вітаю тебе, але навіщо ти мені телефонуєш?", - продовжила модель.

Співачка зізналась, що їхній шлюб тривав шість років і зради були ще раніше, однак Ангеліна заплющувала на це очі.

"Я була маленька, не впевнена в собі, не знала з ким взагалі поділитися такою інформацією", - зазначила Усанова.