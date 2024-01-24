Конкурс "Міс Японія" перемогла дівчина з українським корінням Кароліна Шийно (фото, відео)

Конкурс краси "Міс Японія" перемогла дівчина, яка народилась у місті Тернопіль і прожила там 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC.

Переможницею "Міс Японія" стала учасниця з України

Наразі Кароліні 26 років і майже все своє свідоме життя вона провела в Японії з мамою та вітчимом. Проте дівчина народилася в Україні у місті Тернопіль.

Та коли дівчинці було 5 років, її мати вийшла заміж за японця і родині довелося переїхати в іншу країну. Нині Шийно живе Нагої, префектура Айті.

Кароліна перемогла у конкурсі краси "Міс Японія", чим викликала пересуди у суспільства.

"Мені доводилося стикатися з бар'єрами, які часто заважали мені сприймати себе як японку, тому я сповнена вдячності за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою", - сказала вона у своїй промові японською мовою зі сцени конкурсу.

Конкурс "Міс Японія" перемогла учасниця з Тернополя (фото: Miss Nippon Association)

Кароліна стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси й довела собі та іншим, що вона дійсно японка.

Щоправда, перемога дівчини розпалила дискусію про те, що означає бути японцем, адже не всі згодні з цим результатом. Хтось визнав її перемогу "Знаком часу", а хтось заявив, що переможниця конкурсу не виглядає так, як повинна виглядати "Міс Японія".

Натомість Ай Вада, яка є організатором конкурсу "Міс Японія", повідомила, що судді вибрали пані Шийно переможницею з повною впевненістю, оскільки Кароліна розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою.

Сама ж Кароліна вважає, що вона є японкою, як в мові, так і в думках. Дівчина прагне створити суспільство, в якому людей не судять за їхньою зовнішністю.