Конкурс "Міс Японія" перемогла дівчина з українським корінням Кароліна Шийно (фото, відео)
Конкурс краси "Міс Японія" перемогла дівчина, яка народилась у місті Тернопіль і прожила там 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC.
Переможницею "Міс Японія" стала учасниця з України
Наразі Кароліні 26 років і майже все своє свідоме життя вона провела в Японії з мамою та вітчимом. Проте дівчина народилася в Україні у місті Тернопіль.
Та коли дівчинці було 5 років, її мати вийшла заміж за японця і родині довелося переїхати в іншу країну. Нині Шийно живе Нагої, префектура Айті.
Кароліна перемогла у конкурсі краси "Міс Японія", чим викликала пересуди у суспільства.
"Мені доводилося стикатися з бар'єрами, які часто заважали мені сприймати себе як японку, тому я сповнена вдячності за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою", - сказала вона у своїй промові японською мовою зі сцени конкурсу.
Конкурс "Міс Японія" перемогла учасниця з Тернополя (фото: Miss Nippon Association)
Кароліна стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси й довела собі та іншим, що вона дійсно японка.
Щоправда, перемога дівчини розпалила дискусію про те, що означає бути японцем, адже не всі згодні з цим результатом. Хтось визнав її перемогу "Знаком часу", а хтось заявив, що переможниця конкурсу не виглядає так, як повинна виглядати "Міс Японія".
Натомість Ай Вада, яка є організатором конкурсу "Міс Японія", повідомила, що судді вибрали пані Шийно переможницею з повною впевненістю, оскільки Кароліна розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою.
Сама ж Кароліна вважає, що вона є японкою, як в мові, так і в думках. Дівчина прагне створити суспільство, в якому людей не судять за їхньою зовнішністю.
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