"Відчуваю себе японкою". Українка прокоментувала свою перемогу на конкурсі Міс Японія 2024

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю українки ТСН .

Деталі

Як зізналася Кароліна журналістам, вона взагалі не очікувала, що їй дістанеться корона.

"Я не думала, що переможу. Дуже переживала, чи сприймуть мене як японку. І взагалі, чи візьмуть мене. Я в шоці була", - зазначила Шиїно.

Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)

На перемогу красуні японці відреагували по-різному.

Одні назвали це "знаком часу", а інші заявили, що володарка цього титулу має виглядати інакше. Основна причина критики - неяпонське походження.

"Я по-японськи думаю. Я відчуваю себе японкою. Японія повинна змінюватися, є багато іноземців, таких як я", - говорить Кароліна, яка вже шість років не була в Україні.

Кароліна Шиїно (фото: instagram.com/karolina0824)

Про батьківщину у неї залишились лише теплі спогади.

"Пам'ятаю, як ми їли борщ, вареники. Я поправилася на 10 кг. Відчуваю, що Україна - це моє щось рідне", - згадала Шиїно.

Нагадаємо, дівчина переїхала до Японії у п’ять років. Виросла вона в Нагої.

Кароліна стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси. Громадянство дівчина отримала лише у 2022 році.