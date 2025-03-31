Українка народила зрощених близнюків, яким давали мінімальні шанси вижити: як вони виглядають зараз

Українка Лілія Бачинська разом з чоловіком Анатолієм стали батьками дівчат-близнючок, які народилися зрощеними. Коли це побачили на скануванні під час вагітності, лікарі одразу попередили - шансів вижити у малюків незначні.

Як розвивалася вагітність Лілії, що відомо про її діток та чому лікарі казали, що у близнючок шанс вижити - один на мільйон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sun.

39-річна Лілія живе разом з чоловіком Анатолієм та дітьми у Сакраменто, Каліфорнія. Лілія родом з міста Ізмаїл, але вже багато років вона з родиною живе у США.

Коли Лілія завагітніла, вони з чоловіком були дуже раді, бо дуже хотіли дівчинку. В них вже підростали троє синів: 8-річній Тимофій, 6-річний Тимир та 4-річний Владислав.

Під час сканування на 11 тижні лікарі сказали Лілії, що малюки зрощені. І не просто зрощенні, а головами, що вважається найскладнішим варіантом у близнюків. Шанси на виживання у таких діток дуже невеликі.

Лілія зізнається, що не одразу зрозуміла, про що говорять лікарі, бо англійська - її друга мова. Їй переклали висновок і вона прочитала діагноз - близнюки-краніопаги (зрощені головою і спрямовані вбік), що буває неймовірно рідко. Лілія була шокована діагнозом лікарів (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Лікарі пояснювали, що приблизно 40% близнюків, зрощених головою, народжуються мертвими, а 33% помирають після народження через органну недостатність або аномалії. Виживає приблизно 25% таких близнюків.

Після цього Лілія впала в шок та почала плакати. Анатолій був налаштований рішуче і сказав: "Ми любимо цих дітей. Ми будемо на них чекати".

На скануванні у п'ять місяців лікарі попередили, що у дівчат можуть проблеми з серцем або вони можуть померти одразу після народження. Але Лілія зосередилася на своїй любові до дітей.

Вагітність протікала добре і мало чим відрізнялась від попередніх, хіба що Лілія була у два рази більша, ніж коли носила хлопчиків. Згодом МРТ показало, що є велика ймовірність того, що хірурги зможуть роз'єднати дітей після народження. Дівчатка зрослися під час вагітності головами (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

На 35 тижні вагітності Лілії зробили кесарів розтин і до операції готувалася команда з 200 медиків. Ебігейл після народження важила майже 3 кілограми, а Мікаела - майже 2700. Дівчат одразу відправили до відділення інтенсивної терапії.

Наступного дня Лілія змогла побачити донечок та потримати їх на руках. Вона відчула полегшення, що вони народилися, вони в безпеці, дихають і вона може бути поруч з ними. Лікарі давали мінімальні шанси, що близнюки виживуть (instagram.com/liliyamiroshnik)

Коли близнючкам було шість місяців, лікарі сказали, що їх потрібно розділити, тому що існує ризик того, що спільні кровоносні судини та органи стануть більшими або переплетеними, коли вони підростуть.

Спочатку лікарі помістили спеціально розроблені тканинні розширювачі під шкіру голови та розтягували шкіру, щоб на голові кожної дівчинки було достатньо шкіри, щоб покрити їхні черепи після операції. Далі лікарі відпрацьовували моделювання і різноманітні ситуації, які могли виникнути під час операції. Лілія та Анатолій вірили, що з дівчатками все буде добре (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Батькам було дуже страшно, ще й в той час бушувала пандемія ковіду, але вони погодилися на операцію і довірилися лікарям. 24 години хірурги розділяли дівчат і операція пройшла успішна.

Складність операції була у тому, що у дівчат був спільний череп, мозок та м'які тканини. Провести операцію успішно - це був шанс на мільйон, але лікарям це вдалося.

В команді було 30 медиків, яких розділили на дві групи: фіолетова займалася Мікаелою, оранжева - Ебігейл. Ебігейл та Мікаела (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Згодом близнючкам довелося пройти ще багато медичних процедур і колись їм буде потрібна ще одна операція - щоб відновити кістки на головах. Але на той момент Лілія та Анатолій були безмежно щасливі, і вони плакали від щастя. За пару місяців Ебігейл та Мікаелу виписали з лікарні додому.

"Було неймовірно бачити, як вони дивляться одна на одну, бо не могли цього робити раніше. Вони пройшли багато медичних процедур разом, включаючи фізіотерапію, офтальмологічні огляди та перевірки серця. Але вони найщасливіші, найчудовіші дівчата, які мають дуже тісний зв'язок. Вони тільки почали розуміти, що народилися разом, і ми обов'язково розповімо їм більше, коли вони стануть старшими", - каже Лілія. Лілія, Анатолій та їхні дітки (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

У 2021 році в родині з'явився ще один хлопчик, якого назвали Адамом, а у 2024 - Миколка. Тепер у родині п'ятеро синів і дві донечки.

Лілія каже, що у близнючок з перших днів почав проявлятися характер. Ебі більша, владна, одразу показувала, хто головний. Міка - більш ніжна.

"Я думаю, що вони дуже добре порозуміються, тому що вони різні й доповнюватимуть одна одну. Вони люблять одна одну, і це видно, навіть коли вони тепер роз'єднані. Перші дні після операції Міка простягала руку, щоб знайти Ебі, а Ебі шукала Міку. Це було так мило", - розповіла Лілія. Ебігейл та Мікаела з мамою (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

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