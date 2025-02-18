Жінка зробила майже неможливе: вона виносила позаматкову вагітність та народила маля

Багатодітна мати не дозволила лікарям перервати свою позаматкову вагітність і виносила дівчинку, яка з'явилася на світ 4 лютого за допомогою кесарева розтину. Операція була дуже складна і за статистикою лікарів, шанси врятувати немовля були мізерними.

Чому жінка вирішила залишити позаматкову вагітність та як їй вдалося народити дитину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Дитина є дитиною

33-річна Алекс Гудінг - християнка і мати 8 дітей. Жінка виступає проти будь-яких абортів і вважає, що кожне маля має право на життя. Але історія, яка трапилася з Алекс, сколихнула багатьох людей.

На п'ятому тижні вагітності Алекс повідомили страшну новину - її вагітність розвивається поза маткою і порадили її перервати. Однак жінка наполягала на тому, що "дитина є дитиною, якою б вона маленькою не була" і відмовилася робити переривання.

"Лікар сказала, що я помру, і вона подзвонила спеціалісту, мене зустрінуть у лікарні та проведуть процедуру", - розповіла жінка.

Вона не погодилася з лікарями та вирішила доносити позаматкову вагітність та народити свою донечку. Алекс розуміла, що існує високий ризик кровотечі, і що їй, ймовірно, доведеться зробити гістеректомію (операцію для повного або часткового видалення матки).

Маленька Хлоя народилася на 33 тижні вагітності, на тиждень раніше заплановано терміну. Алекс робили кесарів розтин позаматкової вагітності, найрідкісніший тип операції, при якому виживає дуже мало немовлят.

Ембріон імплантувався в рубцеву тканину, що залишилася після попереднього кесаревого розтину. І тому ця операція має дуже високі ризики смертності матері та дитини. Алекс та її родина (фото: instagram.com/growinggoodings)

Усю вагітність Алекс вела публікації в Instagram і розповідала, як у неї справи і як розвивається маля. Крім слів підтримки вона отримала і хейт, бо люди не розуміли, чому вона ризикує своїм життям і готова залишити 7 дітей сиротами.

"Її маленьке життя було варте кожної секунди болю, страху та жертв. Моя Хлоя народилася з криками. Це був момент найбільшого полегшення. Потім мене приспали на чотиригодинну операцію, щоб врятувати моє життя", - розповіла Алекс.

Хлоя народилася маленькою та слабенькою - їй була потрібна допомога, щоб дихати, і довелося годувати через зонд. Лікарі діагностували при цьому в неї 8 за шкалою Апгар. Однак її мама вважає, що після всього, що вони пройшли разом, "воно того варте". Хлоя з'явилася на світ на 33 тижні позаматкової вагітності (фото: instagram.com/growinggoodings)

А що кажуть лікарі?

За даними Національної служби здоров'я, до останнього часу вважалося надто небезпечним продовжувати вагітність такого роду. Але тепер є "доступні деякі дослідження, які показують, що такі вагітності іноді можуть прогресувати до певного терміну".

"Рубцева тканина не призначена для підтримки вагітності, що розвивається. Натомість це може призвести до серйозних ускладнень, таких як розрив матки, масивна кровотеча і навіть смерть матері. Ризик підвищується, оскільки вагітність може перерости в сечовий міхур або інші навколишні органи", - пояснив доктор Лоуренс Каннінгем.

Є й інші аспекти. У 20 штатах США, включно з Алабамою, Луїзіаною, Міссісіпі та Техасом, заборонені або обмежені аборти. Деякі з цих штатів забороняють процедуру після 6 тижнів, деякі мають винятки для випадків зґвалтування або інцесту.

Варто зазначити, що переривання позаматкової вагітності не класифікується як аборт, але вони стали частиною дебатів. І тому в законах цих штатів досі це питання не врегульоване і є випадки, коли жінки або лікарі відмовляються від переривання через свої переконання.

Але стандартне лікування позаматкової вагітності є переривання, оскільки така вагітність несе дуже великі ризики як для матері, так і для дитини.

"Це зроблено для запобігання ускладнень, які загрожують життю. Варіанти лікування зазвичай включають ліки, які допомагають поглинати тканину вагітності або хірургічне втручання для видалення позаматкової вагітності. Вибір лікування залежить від розміру та місяця вагітності, а також від загального стану здоров'я пацієнтки та майбутніх бажань фертильності", - додав доктор Каннінгем.

На його думку, продовження такої вагітності й складна операція кесарева розтину може призвести до катастрофічних результатів.

"Хоча трапляються рідкісні випадки, коли й мати, і дитина виживають, ці випадки не є поширеними та супроводжуються значним ризиком. Будь-яке рішення про продовження має залучати багатопрофільну медичну команду для оцінки ризиків і ретельного ведення вагітності", - зауважив експерт.

Зараз Хлоя та її мама відновлюються після важкої операції. Хлоя ще знаходиться в лікарні, але вже поступово набирає вагу.