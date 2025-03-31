Украинка родила сросшихся близнецов, которым давали минимальные шансы выжить: как они выглядят сейчас

Украинка Лилия Бачинская вместе с мужем Анатолием стали родителями девочек-близняшек, которые родились сросшимися. Когда это увидели на сканировании во время беременности, врачи сразу предупредили - шансов выжить у малышей незначительные.

Как развивалась беременность Лилии, что известно о ее детях и почему врачи говорили, что у близняшек шанс выжить - один на миллион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sun.

39-летняя Лилия живет вместе с мужем Анатолием и детьми в Сакраменто, Калифорния. Лилия родом из города Измаил, но уже много лет она с семьей живет в США.

Когда Лилия забеременела, они с мужем были очень рады, потому что очень хотели девочку. У них уже подрастали трое сыновей: 8-летний Тимофей, 6-летний Тимир и 4-летний Владислав.

Во время сканирования на 11 неделе врачи сказали Лилии, что малыши сросшиеся. И не просто сросшиеся, а головами, что считается самым сложным вариантом у близнецов. Шансы на выживание у таких деток очень небольшие.

Лилия признается, что не сразу поняла, о чем говорят врачи, потому что английский - ее второй язык. Ей перевели заключение и она прочитала диагноз - близнецы-краниопаги (сросшиеся головой и направленные в сторону), что бывает невероятно редко. Лилия была шокирована диагнозом врачей (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Врачи объясняли, что примерно 40% близнецов, сросшихся головой, рождаются мертвыми, а 33% умирают после рождения из-за органной недостаточности или аномалии. Выживает примерно 25% таких близнецов.

После этого Лилия впала в шок и начала плакать. Анатолий был настроен решительно и сказал: "Мы любим этих детей. Мы будем их ждать".

На сканировании в пять месяцев врачи предупредили, что у девочек могут проблемы с сердцем или они могут умереть сразу после рождения. Но Лилия сосредоточилась на своей любви к детям.

Беременность протекала хорошо и мало чем отличалась от предыдущих, разве что Лилия была в два раза больше, чем когда носила мальчиков. Впоследствии МРТ показало, что есть большая вероятность того, что хирурги смогут разъединить детей после рождения. Девочки срослись во время беременности головами (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

На 35 неделе беременности Лилии сделали кесарево сечение и к операции готовилась команда из 200 медиков. Эбигейл после рождения весила почти 3 килограмма, а Микаэла - почти 2700. Девочек сразу отправили в отделение интенсивной терапии.

На следующий день Лилия смогла увидеть дочерей и подержать их на руках. Она почувствовала облегчение, что они родились, они в безопасности, дышат и она может быть рядом с ними. Врачи давали минимальные шансы, что близнецы выживут (instagram.com/liliyamiroshnik)

Когда близняшкам было шесть месяцев, врачи сказали, что их нужно разделить, потому что существует риск того, что общие кровеносные сосуды и органы станут более крупными или переплетенными, когда они подрастут.

Сначала врачи поместили специально разработанные тканевые расширители под кожу головы и растягивали кожу, чтобы на голове каждой девочки было достаточно кожи, чтобы покрыть их черепа после операции. Далее врачи отрабатывали моделирование и различные ситуации, которые могли возникнуть во время операции. Лилия и Анатолий верили, что с девочками все будет хорошо (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Родителям было очень страшно, еще и в то время бушевала пандемия ковида, но они согласились на операцию и доверились врачам. 24 часа хирурги разделяли девушек и операция прошла успешно.

Сложность операции была в том, что у девушек был общий череп, мозг и мягкие ткани. Провести операцию успешно - это был шанс на миллион, но врачам это удалось.

В команде было 30 медиков, которых разделили на две группы: фиолетовая занималась Микаэлой, оранжевая - Эбигейл. Эбигейл и Микаэла (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

Впоследствии близняшкам пришлось пройти еще много медицинских процедур и когда-то им потребуется еще одна операция - чтобы восстановить кости на головах. Но на тот момент Лилия и Анатолий были безгранично счастливы, и они плакали от счастья. Через пару месяцев Эбигейл и Микаэлу выписали из больницы домой.

"Было невероятно видеть, как они смотрят друг на друга, потому что не могли этого делать раньше. Они прошли много медицинских процедур вместе, включая физиотерапию, офтальмологические осмотры и проверки сердца. Но они самые счастливые, самые замечательные девушки, которые имеют очень тесную связь. Они только начали понимать, что родились вместе, и мы обязательно расскажем им больше, когда они станут старше", - говорит Лилия. Лилия, Анатолий и их детки (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

В 2021 году в семье появился еще один мальчик, которого назвали Адамом, а в 2024 - Коля. Теперь в семье пятеро сыновей и две дочери.

Лилия говорит, что у близняшек с первых дней начал проявляться характер. Эби больше, властная, сразу показывала, кто главный. Мика - более нежная.

"Я думаю, что они очень хорошо поладят, потому что они разные и будут дополнять друг друга. Они любят друг друга, и это видно, даже когда они теперь разъединены. Первые дни после операции Мика протягивала руку, чтобы найти Эби, а Эби искала Мику. Это было так мило", - рассказала Лилия. Эбигейл и Микаэла с мамой (фото: instagram.com/liliyamiroshnik)

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