"Я зроблю з тебе Галатею". Чоловік заплатив мільйони, щоб жінка стала красунею, а потім зник

Молода жінка отримала від свого таємного шанувальника понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Ці гроші були просто подарунком - для того, щоб вона могла зробити з себе жінку своєї мрії. Ніяких стосунків з загадковим чоловіком у жінки не було.

Сієнна Грейс - відома модель та працівниця ескорту, у секс-індустрії вона вже понад 10 років. З загадковим містером Х вона познайомилася чотири роки тому. Він написав їй електронний лист з повідомленням, що хоче забронювати її на годину. Така послуга у Сієнни коштує 500 фунтів стерлінгів (25 тисяч гривень).

Коли вона приїхала за вказаною адресою, містер Х попросив її покрутитися, щоб добре роздивитися її фігуру. А потім сказав, що хоче забронювати її на всю ніч.

Сієнна разом з містером Х пішла в гарний ресторан, де вони смачно повечеряли. А потім чоловік їй сказав, що ніколи не був в борделі й вона влаштувала йому екскурсію. Там він заплатив усім дівчатам повну ставку за 10-хвилинну розмову.

Наприкінці ночі вони повернулися до готелю і містер Х почав питати у Сієнни, чого б вона хотіла найбільше.

"Це не рідкість - клієнти регулярно запитують мене про мої цілі та прагнення, але у 9 випадків з 10 вони обіцяють цілий світ, і нічого не виконують. Я навіть склала список речей, які я мріяла мати: сумку Channel, Range Rover, а ще операції, які б я зробила. Це підтяжка, зменшення грудей, ліпосакція", - зазначила Сієнна.

Усе це вона розповіла містеру Х, а він лише кивав головою та усміхався. А потім розповів їй про свою багаторічну фантазію: зробити з жінки Галатею.

Галатея - це термін, який походить з грецької міфології. Статуя прекрасної жінки ожила після того, як її творець у неї закохався. У випадку містера Х це означало, що він готовий був оплатити всі операції для Сієнни та здійснити одразу і її мрії, і свої.

Сієнна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

"Для мене це було як недосяжна мрія, тому я без вагань сказала "так". Після цього він заплатив за мене повну ставку за ніч і відправив мене додому раніше. І між нами зовсім нічого не було. Зізнаюся, зазвичай я не вірю, що мої клієнти можуть виконати свої обіцянки, а те, що містер Х відправив мене додому раніше могло означати, що він просто ще один такий клієнт", - розповіла жінка.

Однак наступного дня він знову зв'язався з Сієнною і запросив її ще раз провести з ним час. За дві години вона приїхала до нього в готель, де він зробив їй подарунок - омріяну сумочку Chanel. А всередині сумочки - 6 тисяч доларів (3 тисячі фунтів стерлінгів) готівкою.

"Звісно я подумки кричала від радості - все було схоже на фільм "Красуня". Зовні я трималася спокійно і дякувала йому за щедрість. Решта ночі була присвячена мені. Ми пішли на вечерю з його друзями-мільярдерами, але за столом він сказав, що я буду головню для всіх. І ці чоловіки просили мене замовити стейк та вино. Все було розкішно", - розповідає жінка.

Сієнна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

Після вечері містер Х сказав, що втомився і хоче повернутися до свого номеру і він знову відправив Сієнну додому раніше.

"Насправді весь час, поки я була з паном X, до мене ставилися як до абсолютної богині. Він обожнював землю, по якій я ходила, і був лише чарівним. Я була пріоритетом у кожній ситуації, від того, що я хотіла їсти, що я хотіла робити, і які мрії я мала, які він міг здійснити. Це було неймовірно", - зізнається жінка.

Згодом містер Х мав повернутися додому, і хоч вони з Сієнною говорили про наступні зустрічі, він мав дуже напружений графік, багато працював і час для зустрічі так не знаходився.

Проте він продовжив спілкування з Сієнною: вона розповідала йому про плани на операцію, а він казав, що все ще мріє зробити з неї Галатею.

Згодом він оплатив її переліт бізнес-класом до Таїланду, де Сієнну зустріли помічники містера Х та відвезли до клініки.

"Це був, мабуть, перший раз, коли реальність по-справжньому вразила. Я бачила цього чоловіка лише двічі, але ось я збиралась лягти під ніж в чужій країні, з лікарями, яких я раніше не бачила. Я не була впевнена, чи мені вирізають органи, чи роблять з мене шикарну модель. Та й мама сильно нервувала", - розповіла жінка.

Їй видалили букальну жирову прокладку, зробили ревізію шрамів на спині, ліпосакцію на руках, стегнах та підборідді, а ще - підтяжку та зменшення грудей. Загалом було проведено декілька операцій.

Сієнна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

Лікарі забезпечили гарний догляд, давали ліки з морфіном, щоб зменшити біль. Містер Х з нею розмовляв у цей період, а після - сплатив рахунок за пентхаус з п'ятьма спальнями, у якому Сієнна провела три тижні після операції. А згодом - усі 80 тисяч доларів (41 тисяча фунтів стерлінгів). Також чоловік сплатив усі лікарняні рахунки, перельоти бізнес-класом.

На щастя, операції пройшли добре й у жінки була тільки невеличка інфекція, яка потребувала антибіотика. І Сієнна швидко повернулася додому.

Деякий час після операції вона спілкувалася з містером Х та надсилала йому фото свого нового тіла. Він відповідав, що вона виглядає неймовірно. А згодом - просто зник і більше не з'являвся.

"Я ніколи не звертаюся до клієнтів, якщо вони не звернуться до мене першими. Але я сподіваюся, що містер Х знає, що я буду вічно йому вдячна за те, що він для мене зробив. Він змінив моє життя. Можливо, для нього це не було чимось особливим, може просто втілення його фантазії, на яке він витратив 100 тисяч доларів. Але для мене це був найкращий подарунок", - каже Сієнна.

Загалом містер Х витратив на жінку понад 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько 2,5 мільйонів гривень).