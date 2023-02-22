В Україні змінять умови погашення кредитів: що це означає

В Україні планують змінити умови погашення кредитів. Нововведення стосуватиметься деяких переселенців і громадян України, що проживають на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції .

Яких кредитів стосуватимуться зміни

21 лютого Уряд підтримав розроблені Мінреінтеграцією законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення окремих видів споживчих кредитів.

Зазначається, що це стосуватиметься позик, які видавались на наступні цілі:

лікування;

ремонт житла;

купівля побутової техніки;

відпочинок;

навчання.

Також у міністерстві пояснюють, що такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна, але відсоткова ставка за ними часто є надвисокою - 50 - 100% річних.

При цьому варто зазначити, що дія законопроєктів не поширюватиметься на наступні кредити:

ті, що вже погашено або для яких уже зменшували кредитне навантаження;

узяті з метою придбання житла/автомобіля;

ті, що мають низьку річну відсоткову ставку.

Хто зможе скористатись новими умовами

Послугою зможуть скористатися такі категорії українців:

переселенці, що перебувають на державному обліку як ВПО;

особи, які постійно проживають на території, де велися чи ведуться активні бойові дії;

громадяни, що виїхали з області, у якій велися чи відбуваються активні бойові дії;

ті, хто не мав простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Зменшення кредитного навантаження буде обов'язковим на період воєнного стану та впродовж ще 30 днів після нього.

У міністерстві зазначають, що ухвалені законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.