В Україні змінять умови погашення кредитів: що це означає
В Україні планують змінити умови погашення кредитів. Нововведення стосуватиметься деяких переселенців і громадян України, що проживають на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій.
Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.
Яких кредитів стосуватимуться зміни
21 лютого Уряд підтримав розроблені Мінреінтеграцією законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення окремих видів споживчих кредитів.
Зазначається, що це стосуватиметься позик, які видавались на наступні цілі:
- лікування;
- ремонт житла;
- купівля побутової техніки;
- відпочинок;
- навчання.
Також у міністерстві пояснюють, що такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна, але відсоткова ставка за ними часто є надвисокою - 50 - 100% річних.
При цьому варто зазначити, що дія законопроєктів не поширюватиметься на наступні кредити:
- ті, що вже погашено або для яких уже зменшували кредитне навантаження;
- узяті з метою придбання житла/автомобіля;
- ті, що мають низьку річну відсоткову ставку.
Хто зможе скористатись новими умовами
Послугою зможуть скористатися такі категорії українців:
- переселенці, що перебувають на державному обліку як ВПО;
- особи, які постійно проживають на території, де велися чи ведуться активні бойові дії;
- громадяни, що виїхали з області, у якій велися чи відбуваються активні бойові дії;
- ті, хто не мав простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.
Зменшення кредитного навантаження буде обов'язковим на період воєнного стану та впродовж ще 30 днів після нього.
У міністерстві зазначають, що ухвалені законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.
Раніше ми повідомляли про те, як змінились середні ставки на видачу кредиту у 2023 році.
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