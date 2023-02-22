В Украине изменят условия погашения кредитов: что это значит

В Украине планируют изменить условия погашения кредитов. Нововведение будет касаться некоторых переселенцев и граждан Украины, которые проживают на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции .

Каких кредитов будут касаться изменений

21 февраля Правительство поддержало разработанные Минреинтеграцией законопроекты, которые предусматривают облегчение условий погашения отдельных видов потребительских кредитов.

Отмечается, что это касается займов, которые выдавались на следующие цели:

лечение;

ремонт жилья;

покупка бытовой техники;

отдых;

обучение.

Также в министерстве объясняют, что такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества, но процентная ставка по ним часто является сверхвысокой - 50 - 100% годовых.

При этом следует отметить, что действие законопроектов не будет распространяться на следующие кредиты:

уже погашенные или для которых уже уменьшали кредитную нагрузку;

взятые с целью приобретения жилья/автомобиля;

имеющие низкую годовую процентную ставку.

Кто сможет воспользоваться новыми условиями

Услугой смогут воспользоваться следующие категории:

переселенцы, состоящие на государственном учете как ВПЛ;

лица, постоянно проживающие на территории, где велись или ведутся активные боевые действия;

граждане, выехавшие из области, в которой велись или ведутся активные боевые действия;

те, кто не имел просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Уменьшение кредитной нагрузки будет обязательным на период военного положения и еще 30 дней после него.

В министерстве отмечают, что принятые законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.