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Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит на початку 2023 року

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 13:38
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит на початку 2023 року Фото: банки знову підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2023 року у національній валюті становили 35,7% річних. Порівняно з груднем 2022 року ставки зросли на 0,6 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 6,4% до 7,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств січень впали з 20,1% до 19,5% річних, валютними зросли з 5,2% до 5,9%.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит на початку 2023 року

Кредитний портфель банків за січень скоротився на 0,7% до 1 000 млрд гривень, у т.ч. населення не змінився - 210 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,9% до 766 млрд гривень.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит на початку 2023 року

Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки продовжують посилювати вимоги щодо видачі кредитів для населення. Фінустанови помітно збільшили вартість споживчих позик.

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банки Національний банк України
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