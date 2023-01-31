Банки посилили вимоги при видачі кредитів населенню та підвищили ставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (I квартал 2023 року).

"Поточний раунд опитувань зафіксував посилення стандартів кредитування домогосподарств четвертий квартал поспіль. Вагомими причинами стали погіршення очікувань економічної активності та платоспроможності населення, вища вартість ресурсів та балансові обмеження, гірші курсові очікування", - йдеться в огляді.

До того ж, негативні очікування перспектив ринку нерухомості впливають на стандарти іпотеки. Натомість у січні - березні респонденти планують послабити стандарти іпотечного кредитування зі збереженням курсу на жорсткі вимоги до решти споживчих позик. За оцінками банків, у IV кварталі рівень схвалення заявок на іпотечні кредити зріс, а на споживчі - скоротився.

За даними опитування, фінустанови суттєво не змінювали умови схвалення заявок на іпотеку, проте помітно збільшили вартість споживчих позик. Половина опитаних банків прогнозує, що роздрібний портфель надалі скорочуватиметься. У наступні 12 місяців більшість фінустанов очікують погіршення якості кредитного портфеля.

Поточне опитування проводилося з 16 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 97%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.