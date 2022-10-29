В Україні ввели нові штрафи для водіїв: скільки доведеться платити за порушення
В Україні внесли зміни до КУпАП та ЗУ "Про дорожній рух". Відтепер не можна використовувати незаконні номерні знаки на машинах ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, а також прикривати їх скельцями, плівкою або грязюкою.
Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.
Три частини нової Статті 121-3 КУпАП встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.
Відтепер водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:
- без номерного знака;
- з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
- з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
- перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
- закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
- забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
- дії, які спрямовані на приховування номерного знака.
За порушення частини першої буде накладено штраф в розмірі 1190 грн.
Ще одна частина статті передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом із незаконно встановленими номерними знаками:
- Збройних Сил України;
- Національної гвардії України, Національної поліції України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв;
- консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом
За порушення накладається штраф у розмірі 2550 грн.
Зазначається, що третя частина статті передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.
Штраф за порушення складає в розмірі 5100 грн та позбавлення прав керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців.
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