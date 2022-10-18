За яке порушення ПДР в Україні найбільший штраф у 2022 році

У правилах дорожнього руху передбачено різні штрафи за порушення водіїв. Можна отримати покарання у вигляді штрафу на пару сотень гривень за брудний номер або телефонну розмову під час руху. Проте є штрафи у розмірі кількох тисяч гривень та навіть кількох десятків тисяч.

За що водії можуть отримати найбільший штраф – читайте у матеріалі нижче.

Водіння транспорту особою, яка була позбавлена прав (ст. 126, ч.4) – карається штрафом у 20400 гривень. При повторному порушенні - 40800 гривень з позбавленням прав на строк від 5 до 7 років та оплачуване вилучення автомобіля.

Водіння автомобіля у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом ліків, які знижують увагу та швидкість реакції, а також передача авто людям у стані такого ж сп'яніння та відмова від огляду (ст.130, ч.1) – карається штрафом у розмірі 17000 гривень із позбавленням прав на 1 рік. Такий самий штраф отримають інші особи, яким дозволили керувати машиною в такому стані.

При повторному правопорушенні штраф становитиме 34000 гривень та позбавлення прав на 3 роки з конфіскацією автомобіля, або арешт на 10 діб.

Трете таке правопорушення протягом року - штраф у розмірі 51000 гривень, позбавлення прав на 10 років, конфіскація автомобіля або позбавлення волі на 10 днів з конфіскацією авто.

Порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на авто спеціальних світлових або сигнальних пристроїв - штраф у розмірі 8500 гривень та конфіскація пристроїв.

Такий же штраф можна отримати за керування авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (терміни тимчасового ввезення або (і) переміщення у митному режимі транзиту, авто використовується для комерційних цілей та отримання доходів, передано в керування іншій особі) - все це карається штрафом у розмірі 8500 гривень. При повторному порушенні – штраф у розмірі 17000 гривень, позбавлення прав на 1 рік та конфіскація авто.

За те, що водій, який перевозить пасажирів чи вантаж, не зупинився на вимогу уповноважених осіб чи представників посадових центральних органів влади, які забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки наземного транспорту (ст.122, ч. 2) або залишив місце ДТП (ст.122) - штраф 3400 гривень. У другому випадку у водія можуть забрати права на строк від 1 до 2 років або заарештувати на 10 або 15 діб.

Якщо автомобіль не зареєстрований в установленому порядку або їздить без номера, автомобіль не відповідає нормам або не збігається з номерним знаком, сам номер закритий, брудний або прикріплений не там - штраф становитиме 850 гривень. Але при повторному порушенні водія покарають штрафом у розмірі 1700 гривень або громадськими роботами терміном від 30 до 40 годин та конфіскацією авто.

Порушення встановлених обмежень швидкості руху авто більш ніж на 50 км/год (ст.122, ч.4) - штраф у розмірі 1700 гривень.

Зупинка або стоянка, які позначені спеціальними дорожніми знаками, дорожньою розміткою, що вказують на стоянку для водіїв з інвалідністю або перевозять людей з інвалідністю, створення перешкод для водіїв з інвалідністю та перевезенням людей з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), неправомірне використання знака на авто "Водій з інвалідністю" – штраф від 1020 до 1700 гривень.

Видача документа про технічну справність авто, яке підлягає обов'язковому технічному контролю без проведення перевірки його стану – штраф 1360 гривень. Для посадових осіб – 1700 гривень.

Порушення правил паркування авто, у тому числі й неоплата вартості послуг користування майданчиком для платного паркування – штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги користування платним паркуванням.

Паркування на безкоштовному майданчику авто, водій якого не має пільг або у місцях, не призначених для паркування – у 30-кратному розмірі від вартості однієї години користування майданчиком для платного паркування.