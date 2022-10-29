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В Украине ввели новые штрафы для водителей: сколько придется платить за нарушение

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Суббота 29 октября 2022 16:55
В Украине ввели новые штрафы для водителей: сколько придется платить за нарушение В Украине изменили ответственность для водителей (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине внесли изменения в КУоАП и ЗУ "О дорожном движении". Теперь нельзя использовать незаконные номерные знаки на машинах ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, а также прикрывать их стеклами, пленкой или грязью.

Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Три части новой статьи 121-3 КУоАП устанавливают ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств.

Теперь водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля:

  • без номерного знака;
  • с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;
  • с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;
  • перевернутым или неосвещенным номерным знаком;
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
  • загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;
  • действия, направленные на сокрытие номерного знака.

За нарушение части первой будет наложен штраф в размере 1190 грн.

Еще одна часть статьи предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством с незаконно установленными номерными знаками:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств;
  • консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом

За нарушение налагается штраф в размере 2550 грн.

Отмечается, что треть статьи предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года.

Штраф за нарушение составляет в размере 5100 грн и лишение прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

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