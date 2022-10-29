В Украине ввели новые штрафы для водителей: сколько придется платить за нарушение

В Украине изменили ответственность для водителей (Виталий Носач РБК-Украина)

В Украине внесли изменения в КУоАП и ЗУ "О дорожном движении". Теперь нельзя использовать незаконные номерные знаки на машинах ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, а также прикрывать их стеклами, пленкой или грязью.

Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Три части новой статьи 121-3 КУоАП устанавливают ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств. Теперь водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля: без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

действия, направленные на сокрытие номерного знака. За нарушение части первой будет наложен штраф в размере 1190 грн. Еще одна часть статьи предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством с незаконно установленными номерными знаками: Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации или дипломатических представительств;

консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом За нарушение налагается штраф в размере 2550 грн. Отмечается, что треть статьи предусматривает ответственность за повторность незаконного использования номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года. Штраф за нарушение составляет в размере 5100 грн и лишение прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев.