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Скільки штрафів за порушення ПДР виписали камери автофіксації: відповідь МВС

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 21:04
Скільки штрафів за порушення ПДР виписали камери автофіксації: відповідь МВС Фото: камери автофіксації виписали 1,5 мільйона штрафів за порушення правил дорожнього руху (facebook.com/UANationalPolice)
Автор: Константин Широкун

Понад 1,5 мільйона штрафів за порушення Правил дорожнього руху виписали камери автоматичної фото- та відеофіксації за 9 місяців поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опендатамедіа.

Слід зазначити, що з початку активної фази бойових дій близько трьох місяців – з 24 лютого до 16 травня – комплекси автофіксації не працювали. Таким чином, водії скоїли понад 1,5 мільйона порушень правил дорожнього руху, які потрапили в поле зору камер лише за пів року. Для порівняння, у 2020 році камери автофіксації зафіксували 1,22 млн порушень, а минулого року – 2,56 млн разів.

Раніше ми писали, що у додатку "Дія" знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити за телефон.

Також повідомлялося, що штрафи за перевищення швидкості в Україні мають намір посилити. У Раді вже підготували відповідний законопроект.

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