Понад 600 гривень до пенсії: хто має право на доплату і яка умова

В Україні пенсіонерам щомісяця нараховують доплату у 647 гривень. У Пенсійному фонді пояснили, кому саме належить ця надбавка та за яких умов її призначають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Кому призначають доплату 647,75 грн

Насправді ця виплата стосується не всіх пенсіонерів. У Пенсійному фонді уточнили: право на неї мають лише громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Розмір доплати визначений законодавством і становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей соціальний показник дорівнює 2595 гривень, тож сума щомісячної надбавки складає 647,75 грн.

Що потрібно, щоб отримати виплату

Право на доплату виникає лише після офіційного підтвердження статусу. Пенсіонер повинен мати оформлене посвідчення учасника бойових дій.

Надбавку не завжди призначають автоматично - якщо відповідної інформації немає у базі даних Пенсійного фонду, потрібно діяти самостійно:

звернутися із заявою та пакетом документів до будь-якого сервісного центру ПФУ;

або подати звернення через Портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Після внесення потрібних відомостей виплату призначать за чинним законодавством.

Які ще доплати діють в Україні

Пенсіонери, які досягають певного віку, автоматично отримують додаткові щомісячні надбавки:

після 70 років - 300 грн;

від 75 до 79 років - 456 грн;

від 80 років - 570 грн.

Кому вікову надбавку не нарахують

Для отримання вікової доплати діє фінансове обмеження: загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Якщо пенсія більша за встановлений поріг, така надбавка не нараховується. Це обмеження стосується саме вікових доплат і не скасовує інших пільг, передбачених законодавством для окремих категорій громадян.