В Україні втричі подешевшала ягода, яку купують зараз усі
В Україні сезон полуниці стартував дещо раніше через сприятливі погодні умови. Ціна на ягоду також тішить, навіть на початку сезону - вона не "кусається".
Що зараз з цінами на полуницю, розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.
Що зараз з цінами на полуницю
"Ціна на полуницю сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" від 35 до 80 грн за кг", - розповіла Попович.
Експерт пояснює, що це вже українська полуниця, яка у зв'язку із теплими погодними умовами на Закарпатті зараз вже у масовому продажі.
Через сприятливі умови поточна ціна є майже утричі нижчою, ніж в аналогічний період минулого року. Ціна ще нижче опуститься у найближчі 2 тижні.
Наразі в Україні дефіциту полуниці немає, бо погода сприяє врожайності. З виходом на ринок українських ягід імпорт припинився, або звівся до мінімуму.
Скільки коштує полуниця в супермаркетах та ярмарках
Зазначимо, що на щотижневих ярмарках у Києві полуницю вже можна купити за 100 гривень за кілограм, в магазинах середня ціна на ягоду 180 гривень.
Ціна на полуницю в українських супермаркетах (Скриншот)
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Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.