В Україні втричі подешевшала ягода, яку купують зараз усі

В Україні сезон полуниці стартував дещо раніше через сприятливі погодні умови. Ціна на ягоду також тішить, навіть на початку сезону - вона не "кусається".

Що зараз з цінами на полуницю, розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що зараз з цінами на полуницю

"Ціна на полуницю сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" від 35 до 80 грн за кг", - розповіла Попович.

Експерт пояснює, що це вже українська полуниця, яка у зв'язку із теплими погодними умовами на Закарпатті зараз вже у масовому продажі.

Через сприятливі умови поточна ціна є майже утричі нижчою, ніж в аналогічний період минулого року. Ціна ще нижче опуститься у найближчі 2 тижні.

Наразі в Україні дефіциту полуниці немає, бо погода сприяє врожайності. З виходом на ринок українських ягід імпорт припинився, або звівся до мінімуму.

Скільки коштує полуниця в супермаркетах та ярмарках

Зазначимо, що на щотижневих ярмарках у Києві полуницю вже можна купити за 100 гривень за кілограм, в магазинах середня ціна на ягоду 180 гривень.

Ціна на полуницю в українських супермаркетах (Скриншот)

