В Украине втрое подешевела ягода, которую покупают сейчас все

В Украине сезон клубники стартовал несколько ранее из-за благоприятных погодных условий. Цена на ягоду также радует, даже в начале сезона - она не "кусается".

Что сейчас с ценами на клубнику, рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что сейчас с ценами на клубнику

"Цена на клубнику сегодня на оптовом рынке "Шувар" от 35 до 80 грн за кг", - рассказала Попович.

Эксперт объясняет, что это уже украинская клубника, которая в связи с теплыми погодными условиями в Закарпатье сейчас уже в массовой продаже.

Из-за благоприятных условий текущая цена почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Цена еще ниже опустится в ближайшие две недели.

Пока в Украине дефицита клубники нет, потому что погода способствует урожайности. С выходом на рынок украинских ягод импорт прекратился или свелся к минимуму.

Сколько стоит клубника в супермаркетах и ярмарках.

Отметим, что на еженедельных ярмарках в Киеве клубнику можно купить за 100 гривен за килограмм, в магазинах средняя цена на ягоду 180 гривен.

Цена на клубнику в украинских супермаркетах (Скриншот)