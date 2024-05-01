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В Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди

Середа 01 травня 2024 09:12
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В Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди Фото: В Україні подорожчали банани *
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останні три місяці дуже зросли у ціні улюблені багатьма фрукти. Мова йде про банани.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни на банани ростуть

Закупівельна вартість перевищила минулорічний рекорд, досягнувши 49,8 грн за кілограм. У супермаркетах ціна за кілограм бананів вже сягає близько 70 гривень.

Причиною такого зростання є кліматичні зміни, які обмежують обсяги виробництва бананів у Центральній Америці, а також високі ціни на яблука, що стимулюють підвищення цін на банани у цьому регіоні.

Андрій Ярмак, економіст з інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, вказує на дві ключові причини зростання вартості бананів у Східній Європі цього року.

По-перше, він наголошує на впливі кліматичних змін на обсяги виробництва бананів у країнах Центральної Америки.

Це збільшує попит на банани з Еквадору, основного постачальника цього продукту для України та інших країн регіону. З іншого боку, високі ціни на яблука дозволяють оптовим та роздрібним торговцям підвищувати вартість бананів.

Ціни на банани - рекордні

Україна зафіксувала різкий ріст оптових цін на банани, які досягли рекордних $1,26 (49,80 грн) за кілограм і перевищили минулорічний показник у $1,23 (48,62 грн).

Зазвичай ціни на банани в Україні були нижчими, але вторгнення Росії призвело до блокування портів, що спричинило різке підвищення цін на місцевому ринку, оскільки тепер банани ввозяться з інших країн.

Як ми раніше писали, в Україні поступово знижується ціна на популярний "зимовий" овоч.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.

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