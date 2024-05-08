В Україні знову подорожчав базовий овоч: ціна зросла на 19%

Лише з кінця минулого тижня ціни на ріпчасту цибулю в українських господарствах в середньому підвищилися на 19%. Відпускні ціни на цей базовий овоч продовжують зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому цибуля дорожчає

За словами ключових гравців ринку, торговельна активність у сегменті цибулі трохи збільшилася на цьому тижні, що дозволило продавцям знову підняти ціни. Варто зауважити, що позитивні коригування стосувалися виключно якісної цибулі.

Аналітики вказують, що станом на 7 травня фермери пропонують якісну цибулю за цінами від 14 до 22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на такий самий продукт не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Серед причин зростання ціни експерти вказують на високий попит на ріпчасту цибулю, а також на недостатню пропозицію продукції високої якості з боку учасників ринку.

Що буде з цінами на цибулю надалі

Учасники ринку не виключають, що тенденція до зростання цін на ріпчасту цибулю може продовжитися й надалі, а швидкість цього зростання може прискоритися з подальшим зменшенням запасів у сховищах господарств.

Варто відзначити, що незважаючи на останнє подорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні зараз в середньому на 58% нижча, ніж рік тому. Наприклад, станом на травень 2023 року цибуля була одним з найдорожчих овочів для борщу.