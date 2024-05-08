В Україні знову подорожчав базовий овоч: ціна зросла на 19%
Лише з кінця минулого тижня ціни на ріпчасту цибулю в українських господарствах в середньому підвищилися на 19%. Відпускні ціни на цей базовий овоч продовжують зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Чому цибуля дорожчає
За словами ключових гравців ринку, торговельна активність у сегменті цибулі трохи збільшилася на цьому тижні, що дозволило продавцям знову підняти ціни. Варто зауважити, що позитивні коригування стосувалися виключно якісної цибулі.
Аналітики вказують, що станом на 7 травня фермери пропонують якісну цибулю за цінами від 14 до 22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на такий самий продукт не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг).
Серед причин зростання ціни експерти вказують на високий попит на ріпчасту цибулю, а також на недостатню пропозицію продукції високої якості з боку учасників ринку.
Що буде з цінами на цибулю надалі
Учасники ринку не виключають, що тенденція до зростання цін на ріпчасту цибулю може продовжитися й надалі, а швидкість цього зростання може прискоритися з подальшим зменшенням запасів у сховищах господарств.
Варто відзначити, що незважаючи на останнє подорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні зараз в середньому на 58% нижча, ніж рік тому. Наприклад, станом на травень 2023 року цибуля була одним з найдорожчих овочів для борщу.
Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.
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