В Україні створюють доступний ШІ-додаток, який дарує голос дітям із порушеннями мовлення

Українські розробники працюють над створенням ШІ-додатку, який допоможе дітям із порушеннями мовлення спілкуватися з оточуючими. Проект спрямований на підтримку дітей з аутизмом, ДЦП та іншими особливостями психомовного розвитку, для яких традиційні способи комунікації недоступні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт проекту "Соціальна країна".

Що відомо про проект

Розробка ведеться за підтримки краудфандингової платформи "Соціальна країна", яка допомагає реалізовувати проекти із соціальним впливом. Додаток покликаний стати доступною альтернативою зарубіжним рішенням, вартість яких сягає кількох тисяч доларів і часто недоступна для більшості сімей.

Інновація дає змогу дітям висловлювати свої думки за допомогою відстеження рухів очей. Спеціальні алгоритми допомагають дитині вибирати слова і фрази, перетворюючи погляд на засіб спілкування. Це особливо важливо для тих, хто не може говорити або використовувати мову жестів.

За словами розробників, мета проекту - зробити технологію доступною для всіх нужденних сімей.

Проект допоможе дітям висловлювати свої думки за допомогою відстеження рухів очей (фото: Соціальна країна)

Проект уже привернув увагу громадськості та отримав підтримку на краудфандинговій платформі. Кожен охочий може долучитися до ініціативи, перейшовши за цим посиланням, натиснувши кнопку "Підтримати" або запропонувавши ідеї щодо її покращення.

Історії людей, які завдяки технологіям подолали фізичні обмеження, надихають творців ШІ-додатку. Команда впевнена, що українські інновації здатні конкурувати на світовому ринку та робити життя дітей з особливими потребами легшим і яскравішим.

Який вигляд має ШІ-додаток, що допоможе дітям із порушеннями мовлення спілкуватися з оточуючими (фото: Соціальна країна)