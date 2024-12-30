4G буде всюди. В Україні впровадять супутниковий зв’язок Starlink: що відомо
Мобільний оператор "Київстар" уклав угоду зі Starlink Ілона Маска для впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Це дозволить забезпечити стабільність мережі навіть при атаках на інфраструктуру.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері бізнесу Bloomberg.
Деталі угоди
Нова технологія дасть змогу абонентам в Україні залишатися на зв'язку навіть у тих районах, де наземна мережа не функціонує.
Очікується, що в четвертому кварталі 2025 року українці зможуть надсилати текстові повідомлення через супутникову мережу, а пізніше сервіс розшириться на голосовий зв'язок і передачу даних.
Як супутники допомагають Україні залишатися на зв'язку в умовах війни
Від початку російського вторгнення в лютому 2022 року комунікаційна мережа України регулярно зазнає атак. У цих умовах портативні термінали Starlink відіграють ключову роль, забезпечуючи доступ до високошвидкісного інтернету для військових і цивільного населення.
У січні 2024 року компанія Starlink вивела на орбіту свої перші супутники, що надають прямий зв'язок із мобільними телефонами. SpaceX активно розвиває цю технологію, співпрацюючи з іншими компаніями, включно з T-Mobile, для усунення так званих "мертвих зон" зв'язку.
Варто зазначити, що в минулому році телекомунікаційний холдинг Veon підписав угоду з британською компанією OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг із наземною мережею в Україні.
Термінали OneWeb здатні підключати сотні користувачів одночасно і можуть працювати на сонячній енергії. На орбіті вже близько 550 супутників OneWeb, а в майбутньому планується запуск додаткових апаратів з використанням ракет SpaceX, що належать Ілону Маску.
Нагадаємо, що провідний мобільний оператор України поновив тарифи.
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