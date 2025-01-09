В Украине создают доступное ИИ-приложение, которое дарит голос детям с нарушениями речи

Украинские разработчики работают над созданием ИИ-приложения, которое поможет детям с нарушениями речи общаться с окружающими. Проект направлен на поддержку детей с аутизмом, ДЦП и другими особенностями психоязыкового развития, для которых традиционные способы коммуникации недоступны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт проекта “Социальная страна” .

Что известно о проекте

Разработка ведется при поддержке краудфандинговой платформы "Социальная страна", которая помогает реализовывать проекты с социальным влиянием. Приложение призвано стать доступной альтернативой зарубежным решениям, стоимость которых достигает нескольких тысяч долларов и зачастую недоступна для большинства семей.

Инновация позволяет детям выражать свои мысли с помощью отслеживания движений глаз. Специальные алгоритмы помогают ребенку выбирать слова и фразы, превращая взгляд в средство общения. Это особенно важно для тех, кто не может говорить или использовать язык жестов.

По словам разработчиков, цель проекта - сделать технологию доступной для всех нуждающихся семей.

Проект поможет детям выражать свои мысли с помощью отслеживания движений глаз (фото: Социальная страна)

Проект уже привлек внимание общественности и получил поддержку на краудфандинговой платформе. Каждый желающий может присоединиться к инициативе, перейдя по этой ссылке, нажав кнопку "Поддержать" или предложив идеи по ее улучшению.

Истории людей, которые благодаря технологиям преодолели физические ограничения, вдохновляют создателей ИИ-приложения. Команда уверена, что украинские инновации способны конкурировать на мировом рынке и делать жизнь детей с особыми потребностями легче и ярче.

Как выглядит ИИ-приложение которое поможет детям с нарушениями речи общаться с окружающими (фото: Социальная страна)