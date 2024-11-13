В Україні запустили маркетплейс ІТ-компаній: у чому суть

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова на конференції Web Summit у Лісабоні 13 листопада.

CodeUA - це B2B-платформа, яка з'єднує іноземних замовників із перевіреними українськими IT-підрядниками для реалізації різноманітних проектів. Тут можна замовити широкий спектр послуг, включаючи розробку програмного забезпечення, IT-консалтинг, кібербезпеку, аналіз даних, дизайн, технічну підтримку та багато іншого.

Платформа відкриває доступ до реального потенціалу української IT-галузі, створюючи для місцевих компаній ще один канал для виходу на міжнародні ринки. В умовах повномасштабної війни залучення нових зарубіжних клієнтів стає складнішим, і CodeUA допомагає вирішити цю проблему. В українському IT-секторі налічується близько 5 тисяч технологічних компаній, серед яких:

2118 активних, перевірених IT-компаній, згідно з дослідженням IT Research Ukraine 2024

понад 2600 стартапів за даними Міністерства цифрової трансформації

CodeUA - український маркетплейс технологічних компаній (фото: Міністерство цифрової трансформації України)

Українська IT-індустрія містить понад 300 тисяч висококваліфікованих фахівців, які сприяють розвитку глобальних технологічних інновацій. З них 82 відсотків займають позиції рівня Middle, Senior та Lead, що підтверджує високий професійний рівень галузі.

“Code UA - це не лише збільшення кількості контрактів чи зростання обсягів експорту. Це про глобальний промоційний бренд України як високотехнологічної держави. Його мета - ефективний матчмейкінг між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Незважаючи на повномасштабну війну, українські ІТ-компанії продовжують співпрацювати із замовниками з усього світу. Це наш гучний глобальний меседж: співпрацюйте з українськими компаніями, будуйте win-win відносини та інвестуйте в них уже зараз”, - зазначив Михайло Федоров, Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації.

Завдяки CodeUA іноземні замовники зможуть використовувати різноманітні інструменти: від аналітичних дашбордів компанії та AI-асистента до юридичної підтримки на всіх етапах співпраці та цілодобового консьєрж-сервісу. Ці функції допоможуть замовникам легко знаходити відповідних постачальників за чітко визначеними критеріями їх бізнес-завдань.

Степан Веселовський, CEO Львівського IT-кластера, найбільшої асоціації IT-компаній України, зазначив, що український код вже є частиною безлічі технологічних продуктів, якими щодня користуються мільярди людей по всьому світу. Із запуском CodeUA він бачить можливість збільшення таких прикладів, а також підвищення стандартів роботи та покращення взаємодії з міжнародними бізнесами.

Кластер ретельно перевірятиме портфоліо кожної техкомпанії, зареєстрованої на платформі, щоб забезпечити замовників по всьому світу високоякісними ІТ-послугами.

Будь-яка технологічна компанія, що відповідає стандартам CodeUA та має представництво в Україні, може безкоштовно зареєструватися на платформі. CodeUA надає українським компаніям можливості виходу на міжнародні ринки, сприяє зростанню експортного потенціалу та залученню іноземних інвестицій, підтримуючи розвиток ІТ-екосистеми та економічне зростання України.

Першого ж дня після офіційного запуску до платформи CodeUA приєдналися понад 200 провідних українських технологічних компаній. Більшість із них вже заповнили свої профілі та пройшли процес верифікації.

Якщо ви бажаєте приєднатися до CodeUA для залучення нових клієнтів, вам потрібно зареєструватися на сайті платформи або зв'язатися за адресою info@codeua.com.

CodeUA створена за спільної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Львівського IT-кластера, а також Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".