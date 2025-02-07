В Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом
IT-специалисты из Львова разработали конкурента Telegram, WhatsApp и Signal, который работает даже при ультранизой скорости интернета. Эта новинка призвана стать альтернативой популярным мессенджерам, обеспечивая надежную связь в условиях ограниченного трафика.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bridge месенджер.
Что выделяет Bridge среди других мессенджеров
Низкое использование трафика
Bridge разработан для минимального потребления данных, что делает его надежным даже при слабом или нестабильном интернет-соединении. Это достигается за счет эффективного сжатия данных и оптимизированной обработки сообщений.
Фокус на безопасность и конфиденциальность
Разработчики акцентируют внимание на безопасности, предлагая функции, такие как сквозное шифрование, временные аккаунты для анонимной связи и "кнопку паники", которая позволяет мгновенно удалить все данные.
Больше, чем просто мессенджер
Bridge нацелен на создание комплексной социальной платформы с такими функциями, как лента рекомендаций, система виджетов и продвинутые инструменты автоматизации.
Украинская направленность
Интерфейс приложения ориентирован на удобство использования для украинских пользователей.
Как создали Bridge
Идея создания Bridge возникла летом 2024 года, на фоне отключений электричества и проблем с интернет-соединением. Разработчики, команда из четырех человек, работали над проектом в свободное время и запустили первую версию в октябре 2024 года.
В настоящее время Bridge находится в стадии бета-тестирования, полное релизное обновление планируется на второй квартал 2025 года.
Стратегия монетизации Bridge включает премиум- и бизнес-подписки, интегрированные автоматизированные системы для компаний и партнерскую рекламную систему. В будущем разработчики планируют добавить функции, такие как звонки, обмен медиафайлами, каналы, группы и многое другое.
Как принять участие в бета-тестировании Bridge:
- Перейдите на главную страницу сайта - bridgemsg.com
- Нажмите кнопку "Загрузить", выбрав подходящую платформу: для Android - скачайте APK-файл, для iOS - перейдите на TestFlight (официальное приложение Apple для бета-тестирования)
- Установите приложение и зарегистрируйтесь
Разработчики мессенджера Bridge (фото: dev.ua)
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