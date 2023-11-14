В Україні стартує Різдвяний піст: що можна та заборонено їсти в цей період

Що потрібно знати про Різдвяний піст

Різдвяний піст – це період обмежень, яких православні християни дотримуються перед святом Різдва (25 грудня). Відповідно християни поститимуть з 15 листопада до 24 грудня.

Що можна і не можна їсти під час посту

У цей період потрібно відмовитися від м'яса, молочних продуктів, яєць та алкоголю, щоб очистити своє тіло та душу та готуватися до свята.

Різдвяний піст ділиться на три етапи, кожен із яких визначає різні обмеження в їжі. Це стосується не лише обмежень у їжі, а й духовного смирення.

Під час посту віруючі не можуть вживати: яйця, молочні продукти (сир, сметану, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), м'ясо.

Перший етап (15 листопада - 6 грудня):

У понеділок можна споживати гарячі страви без олії.

У вівторок, четвер, субота та неділю дозволено їсти рибу та пити вино.

У середу та п'ятницю сухоїдіння.

Другий етап (7-18 грудня):

У понеділок віруючим можна споживати рослинну їжу, але без олії.

У вівторок та четвер дозволено додавати олію у страви.

У середу та п'ятницю - суха їжа.

У суботу та неділю можна додавати в меню рибу та олію до раціону, а також пити вино.

Третій етап (19-24 грудня - найсуворіший період)

Понеділок, середа та п'ятниця: суха їжа.

У вівторок і четвер ви можете їсти гарячі страви без олії.

У суботу та неділю дозволено додавати олію до страв.

Зазначимо, що Різдвяний піст вважається найсуворішим постом, але мами, що годують, і вагітні жінки, а також хворі люди можуть його порушувати.

Не забувайте, що піст - це не лише про обмеження в їжі, це про чистоту думок та дій, намірів.