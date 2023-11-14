В Україні стартує Різдвяний піст: що можна та заборонено їсти в цей період

Різдвяний пост в Україні розпочинається цього року з 15 листопада, оскільки ПЦУ з 1 вересня перейшла на Новоюліанський календар.
Що можна і не можна їсти, читайте на Styler нижче.
У матеріалі використовувалися дані із сайту ПЦУ.
Різдвяний піст – це період обмежень, яких православні християни дотримуються перед святом Різдва (25 грудня). Відповідно християни поститимуть з 15 листопада до 24 грудня.
У цей період потрібно відмовитися від м'яса, молочних продуктів, яєць та алкоголю, щоб очистити своє тіло та душу та готуватися до свята.
Різдвяний піст ділиться на три етапи, кожен із яких визначає різні обмеження в їжі. Це стосується не лише обмежень у їжі, а й духовного смирення.
Під час посту віруючі не можуть вживати: яйця, молочні продукти (сир, сметану, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), м'ясо.
Перший етап (15 листопада - 6 грудня):
Другий етап (7-18 грудня):
Третій етап (19-24 грудня - найсуворіший період)
Зазначимо, що Різдвяний піст вважається найсуворішим постом, але мами, що годують, і вагітні жінки, а також хворі люди можуть його порушувати.
Не забувайте, що піст - це не лише про обмеження в їжі, це про чистоту думок та дій, намірів.
Раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра перейде на Новоюліанський календар.
Також ми публікували Церковний календар на листопад 2023 року.