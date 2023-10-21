Церковний календар на листопад 2023: важливі дати по-новому
Церковний календар на листопад 2023 (колаж: РБК-Україна)
Коли ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, усі дати свят зсунулися на 13 днів назад. Тому тепер деякі з них варто відзначати за таким званим "новим стилем".
РБК-Україна (проєкт Styler) публікує новий церковний календар свят на листопад 2023.
Новий календар ПЦУ на листопад 2023
- 1 листопада - святих чудотворців Косми й Дам'яна
- 2 листопада - священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста
- 3 листопада - священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала
- 4 листопада - преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея, Михайлівська батьківська субота
- 5 листопада - священномучеників Галактіона та Епістими
- 6 листопада - Павла, архиєпископа Константинопольського
- 7 листопада - пам'яті 33 Мучеників у Мелітині
- 8 листопада - Собор архістратига Михаїла
- 9 листопада - преподобних Матрони й Теоктисти
- 10 листопада - святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними
- 11 листопада - священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія, преподобного Феодора Студита, батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом
- 12 листопада - священномученика Йосафата
- 13 листопада - святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Константинопольського
- 14 листопада - святого апостола Пилипа
- 15 листопада - початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона та Авіва
- 16 листопада - святого апостола Матвія
- 17 листопада - святителя Григорія, єпископа Неокесарійського
- 18 листопада - священномучеників Платона і Романа
- 19 листопада - святого пророка Авдія, священномученика Варлаама
- 20 листопада - преподобного Григорія Декаполіта
- 21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 22 листопада - святого апостола Филимона і тих, що з ним
- 23 листопада - святих Амфілохія і Григорія
- 24 листопада - святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія
- 25 листопада - Віддання Введення в храм Пресвятої Богородиці, священномученика Климента
- 26 листопада - преподобного Аліпія, стовпника
- 27 листопада - святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія
- 28 листопада - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха
- 29 листопада - святих мучеників Парамона і Філумена
- 30 листопада - святого апостола Андрія Первозванного
Що відомо про зміну календаря
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)
Раніше ми розповідали, коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем.
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