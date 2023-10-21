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Церковний календар на листопад 2023: важливі дати по-новому

Україна, Субота 21 жовтня 2023 19:09
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Церковний календар на листопад 2023: важливі дати по-новому Церковний календар на листопад 2023 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Коли ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, усі дати свят зсунулися на 13 днів назад. Тому тепер деякі з них варто відзначати за таким званим "новим стилем".

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує новий церковний календар свят на листопад 2023.

Новий календар ПЦУ на листопад 2023

  • 1 листопада - святих чудотворців Косми й Дам'яна
  • 2 листопада - священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста
  • 3 листопада - священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала
  • 4 листопада - преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея, Михайлівська батьківська субота
  • 5 листопада - священномучеників Галактіона та Епістими
  • 6 листопада - Павла, архиєпископа Константинопольського
  • 7 листопада - пам'яті 33 Мучеників у Мелітині
  • 8 листопада - Собор архістратига Михаїла
  • 9 листопада - преподобних Матрони й Теоктисти
  • 10 листопада - святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними
  • 11 листопада - священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія, преподобного Феодора Студита, батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом
  • 12 листопада - священномученика Йосафата
  • 13 листопада - святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Константинопольського
  • 14 листопада - святого апостола Пилипа
  • 15 листопада - початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона та Авіва
  • 16 листопада - святого апостола Матвія
  • 17 листопада - святителя Григорія, єпископа Неокесарійського
  • 18 листопада - священномучеників Платона і Романа
  • 19 листопада - святого пророка Авдія, священномученика Варлаама
  • 20 листопада - преподобного Григорія Декаполіта
  • 21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці
  • 22 листопада - святого апостола Филимона і тих, що з ним
  • 23 листопада - святих Амфілохія і Григорія
  • 24 листопада - святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія
  • 25 листопада - Віддання Введення в храм Пресвятої Богородиці, священномученика Климента
  • 26 листопада - преподобного Аліпія, стовпника
  • 27 листопада - святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія
  • 28 листопада - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха
  • 29 листопада - святих мучеників Парамона і Філумена
  • 30 листопада - святого апостола Андрія Первозванного

Що відомо про зміну календаря

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)

Раніше ми розповідали, коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем.

Читайте також, чому новоюліанський календар є більш правильним ніж григоріанський.

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